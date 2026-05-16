Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Σίνδος λόγω ατόμου στις ράγες

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι από τις 17:15 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη – Σίνδος, λόγω συμβάντος με πεζό επί της γραμμής.

Στο πλαίσιο του συμβάντος, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αρχές, ενώ στο σημείο μετέβησαν Αστυνομία και ΕΚΑΒ.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) παραμένει στον Σταθμό Σίνδου με 62 επιβάτες, ενώ η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2591 (Θεσσαλονίκη – Λάρισα) παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης με 127 επιβάτες.

