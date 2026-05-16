FA Cup: Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το τρόπαιο, 1-0 την Τσέλσι στον τελικό!

Το 8ο Κύπελλο Αγγλίας της ιστορίας τους, πανηγυρίζουν οι "πολίτες" μετά τη δύσκολη επικράτησή τους επί των Λονδρέζων στο Γουέμπλεϊ. 

Newsbomb

FA Cup: Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το τρόπαιο, 1-0 την Τσέλσι στον τελικό!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε έναν τελικό με δυνατές μονομαχίες και αρκετή τακτική η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε της Τσέλσι με 1-0 στο Γουέμπλεϊ και κατέκτησε το όγσδοο FA Cup της ιστορίας της.

Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε έπειτα από εκπληκτική συνεργασία των παικτών των «πολιτών» ο Σεμένιο στο 72'.

Η τακτική κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα σε Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις αλληλοκαλύψεις και τις ισορροπίες, παρά στο επιθετικό ρίσκο.

Οι «πολίτες» ήταν εκείνοι που έφτασαν πιο κοντά στο γκολ πριν από την ανάπαυλα, όταν στο 27’ ο Χάαλαντ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το τέρμα ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ του Νούνιες στην αρχή της φάσης.

Η ομάδα του Γκουαρδιόλα συνέχισε να πιέζει και στο 43’ άγγιξε το προβάδισμα, με τον Χάαλαντ να εκτελεί από εξαιρετική θέση, όμως ο Σάντσεθ αντέδρασε εντυπωσιακά και κράτησε το μηδέν για τους Λονδρέζους.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Σίτι μπήκε αποφασισμένη να ανεβάσει την ένταση του παιχνιδιού της. Στο 47’ ο Σεμένιο πήρε την κεφαλιά μετά από όμορφη ανάπτυξη, όμως η μπάλα πέρασε οριακά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

Η Τσέλσι απάντησε στο 55’, όταν ο Τράφορντ έκανε λανθασμένη έξοδο, ο Καϊσέδο πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Ρόδρι βρισκόταν στην κατάλληλη θέση και απομάκρυνε πάνω στη γραμμή, αποτρέποντας το 0-1.

Η πίεση της Μάντσεστερ Σίτι απέδωσε τελικά καρπούς στο 72’. Οι «πολίτες» κυκλοφόρησαν υποδειγματικά την μπάλα, έσπασαν την άμυνα της Τσέλσι και ο Χάαλαντ γύρισε ιδανικά για τον Σεμένιο, ο οποίος με εκπληκτικό τακουνάκι στην κίνηση νίκησε τον Σάντσεθ και έγραψε το 1-0.

Η απάντηση των «μπλε» ήταν άμεση, καθώς δύο λεπτά αργότερα ο Έντσο βρέθηκε κοντά στην ισοφάριση, όμως η προβολή του πέρασε ελάχιστα άουτ. Στο 79’ η Τσέλσι απείλησε ξανά με το επικίνδυνο γύρισμα-σουτ του Νέτο, αλλά ο Τράφορντ αντέδρασε σωστά και διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Στο 85΄ οι «πολίτες» έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους. Αρχικά το γύρισμα του Νούνιες βρήκε στο δοκάρι έπειτα από παρέμβαση του Σάντσες, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο πορτιέρε της Τσέλσι είπε νέο «όχι» στο δυνατό σουτ του Τσερκί.

Τσέλσι (Κάλουμ Μακφάρλαν): Σάντσεθ, Μάλο Γκουστό, Φοφανά, Κόλγουιλ, Χάτο, Τζέιμς (83' Ντελάπ), Καϊσέδο, Κουκουρέγια (74' Νέτο), Πάλμερ, Έντσο Φερνάντες, Ζοάο Πέδρο (86' Γκαρνάτσο).

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Τράφροντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Γκουεχί, Ο΄Ράιλι, Ρόδρι (65' Κόβατσιτς), Μπερνάρντο Σίλβα, Σεμένιο, Μαρμούς (46' Τσερκί), Ντοκού, Χάαλαντ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μενδώνη στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Από το 2019 έχουμε υλοποιήσει περισσότερα από 900 έργα υποδομής

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός: Οριστική αναβολή λόγω χαλαζόπτωσης!

19:10LIFESTYLE

Eurovision 2026: Η άλλη όψη του διαγωνισμού - Το μποϊκοτάζ και οι διαδηλώσεις για τη συμμετοχή του Ισραήλ

19:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

FA Cup: Η Μάντσεστερ Σίτι κατέκτησε το τρόπαιο, 1-0 την Τσέλσι στον τελικό!

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κοιμηθείτε καλύτερα σε ζεστό καιρό χωρίς κλιματισμό στο δωμάτιο

19:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Πολάκης - Φάμελλος: Η προσβλητική ανάρτηση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες

18:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος στο συνέδριο της ΝΔ: Φοράμε όλοι την μπλε φανάλα και είμαστε ενωμένοι

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης στο συνέδριο: Η ΝΔ στηρίζεται σε έθνος, θρησκεία και οικογένεια

18:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή στα προγνωστικά - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τον Akylas

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Σίνδος λόγω ατόμου στις ράγες

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία - Ανοιχτή πρόκληση στον Στάρμερ: «Θα είμαι υποψήφιος για την ηγεσία»

18:19LIFESTYLE

Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος: «Κάνετε μία προσευχή για εμένα» - Η πρώτη ανάρτηση στα social media

18:17ΜΠΑΣΚΕΤ

Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός 58-97: Εύκολα στα ημιτελικά οι «ερυθρόλευκοι» πριν το Final Four

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Μπανγκόκ: Τουλάχιστον 8 νεκροί από σύγκρουση εμπορικής αμαξοστοιχίας με λεωφορείο

17:59LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

17:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Περίπου 20.000 φίλαθλοι στην πανηγυρική ανοιχτή προπόνηση!

17:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Η ασφάλεια εμπεδώνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρα «υπό διωγμό» στην Αθήνα: Οι αντιδράσεις για τα «βίαια» κλαδέματα, η οργή των πολιτών και το αίτημα για πραγματικό σχέδιο πρασίνου

17:37LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Αυτό το λάθος κάνω και δεν έχω προσωπική ζωή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:12LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι ώρα θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός – Σε ποια θέση θα εμφανιστεί ο Ακύλας

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο «Ελ. Βενιζέλος»: 37χρονος εντοπίστηκε νεκρός στις τουαλέτες

18:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ανατροπή στα προγνωστικά - Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τον Akylas

19:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ: Εκτός ΚΟ ο Πολάκης - Φάμελλος: Η προσβλητική ανάρτηση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Η Αυστραλία βάζει γιγαντιαία μπλοκ στον βυθό 800 μέτρα από την ακτή: Θα παράγουν 30 εκατ. λίτρα νερού τη μέρα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιοι Ανάργυροι: Άθλιες εικόνες από τη νέα τρώγλη όπου ζούσαν τρία αδέλφια - Τι λέει ο παππούς τους

15:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκλητικός ο Τζέκο με την Ελλάδα: «Έδειξα την τουρκική σημαία, τον μεγαλύτερο φόβο τους»

18:19LIFESTYLE

Συγκινεί ο Σταύρος Φλώρος: «Κάνετε μία προσευχή για εμένα» - Η πρώτη ανάρτηση στα social media

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

17:59LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο: Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του

17:47ΕΛΛΑΔΑ

Δέντρα «υπό διωγμό» στην Αθήνα: Οι αντιδράσεις για τα «βίαια» κλαδέματα, η οργή των πολιτών και το αίτημα για πραγματικό σχέδιο πρασίνου

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Διακόπηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Θεσσαλονίκη-Σίνδος λόγω ατόμου στις ράγες

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

17:37LIFESTYLE

Νίκος Οικονομόπουλος: «Αυτό το λάθος κάνω και δεν έχω προσωπική ζωή»

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη συμπλοκή σε ποντιακό γλέντι

16:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Εντόπισε κύκλωμα με 34.202 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής - Φοροδιαφυγή €1,9 εκατ.

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 60χρονος παρκαδόρος για στάθμευση οχημάτων σε δρόμους και πεζοδρόμια έναντι αντιτίμου

16:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ