Πάπας Λέων: Η υποδοχή του από το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας - Βίντεο

Θερμή υποδοχή επιφύλαξε στον ποντίφικα το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Πάπας Λέων: Η υποδοχή του από το βασιλικό ζεύγος της Ισπανίας - Βίντεο
AP
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  • Ο Πάπας Λέων πραγματοποίησε την πρώτη επίσκεψη πάπα στην Ισπανία μετά από 15 χρόνια.
  • Τον υποδέχτηκαν ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετίθια και ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ στη Μαδρίτη.
  • Ο Πάπας επεσήμανε την πνευματική αφύπνιση των νέων στην Ισπανία, παρά τη γενική εκκοσμίκευση της χώρας.
  • Κάλεσε τους Ισπανούς πολιτικούς να αφήσουν τις διαφορές και να επενδύσουν στην εκπαίδευση για την εκτίμηση της διαφορετικότητας.
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Στην Ισπανία για επίσημη επίσκεψη βρίσκεται ο Πάπας Λέων, τον οποίο υποδέχθηκαν ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια.

Ο Αμερικανός πάπας, ο οποίος έχει ισπανική καταγωγή, ταξίδεψε στην Ισπανία δεκάδες φορές ως ιερέας, αλλά αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη πάπα στην χώρα τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο Πάπας ξεκίνησε την εβδομαδιαία περιοδεία του στη Μαδρίτη, όπου τον υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο οι καθολικοί μονάρχες της χώρας, ο βασιλιάς Φελίπε και η βασίλισσα Λετίθια, καθώς και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεζ.

Πάπας Λέων βασιλικό ζεύγος Ισπανίας

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τον ενθάρρυναν ιδιαίτερα οι αναφορές για μια πνευματική αφύπνιση μεταξύ των νέων σε αυτή τη χώρα, που κάποτε ήταν ακράδαντα καθολική αλλά σήμερα έχει εκκοσμικευτεί.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πάπας κάλεσε τους Ισπανούς, και ιδίως τους πολιτικούς ηγέτες, να αφήσουν κατά μέρος τις αντιπαραθέσεις και να επενδύσουν στην εκπαίδευση των νέων, ώστε να μάθουν να εκτιμούν τη διαφορετικότητα και την πολυπλοκότητα, αντί να τις αποφεύγουν.

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