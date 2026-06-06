ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε σειρά από διοικητικές αλλαγές - Επιστρέφει ο Λέο Μάτος

Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ.

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ΠΑΟΚ: Ανακοίνωσε σειρά από διοικητικές αλλαγές - Επιστρέφει ο Λέο Μάτος
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Σε σημαντικές διοικητικές αλλαγές προχωρά ο ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Λέο Μάτος να αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή και τον Άντρε Βιεϊρίνια να αποκτά πιο ενεργό ρόλο στον οργανισμό της ομάδας.

Ο άλλοτε αγαπημένος των φιλάθλων του «Δικεφάλου του Βορρά» ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, αφήνοντας τη Βραζιλία και τη θέση που κατείχε στη Βάσκο Ντα Γκάμα, προκειμένου να ενταχθεί στο διοικητικό επιτελείο των «ασπρόμαυρων». Ο Μάτος έχει ήδη αποκτήσει εμπειρία ως αθλητικός διευθυντής και θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη επιλογή για να αναλάβει ένα κομβικό πόστο στον ποδοσφαιρικό σχεδιασμό του συλλόγου.

Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ αξιολόγησαν θετικά μια σειρά από στοιχεία που συνέβαλαν στην επιλογή του. Η διάθεση του Βραζιλιάνου να εξελιχθεί και να διακριθεί στον νέο του επαγγελματικό ρόλο, η βαθιά γνώση του ελληνικού ποδοσφαίρου και της καθημερινότητας του συλλόγου, καθώς και η άριστη σχέση που διατηρεί με την οικογένεια Σαββίδη και τα στελέχη της ομάδας, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις.

Παράλληλα, σημαντικό πλεονέκτημα θεωρήθηκε και η άριστη συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο Μάτος γνωρίζει σε βάθος τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του Ρουμάνου τεχνικού, γεγονός που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει τον συντονισμό μεταξύ προπονητικού επιτελείου και διοίκησης.

Την ίδια στιγμή, αναβαθμίζεται και ο ρόλος του Άντρε Βιεϊρίνια. Ο Πορτογάλος, που μέχρι σήμερα διατηρούσε περισσότερο συμβουλευτική παρουσία στο οργανόγραμμα της ομάδας, αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα τεχνικού διευθυντή, διαδεχόμενος τον Χρήστο Καρυπίδη.

Η ανακοίνωση

«Με συνέπεια και σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, που παρουσιάστηκαν στις 28 Απριλίου, θέτοντας σε εφαρμογή το σχέδιο του μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό, που θα στηρίζεται σε μια νέα και ευέλικτη διοικητική δομή, με σαφείς και διακριτές εταιρικές και αγωνιστικές λειτουργίες, και με υποδομές που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε κορυφαίο επίπεδο.

Αναδιάρθρωση Αγωνιστικού Τμήματος

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται σήμερα, βασικές αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος:

Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα Αθλητικού Διευθυντή. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τα τελευταία τρία χρόνια ως Τεχνικός Διευθυντής στη Βάσκο ντα Γκάμα, μία εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας.

Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή, πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας και πιστοποίησης της UEFA.

Ο Αντρέ Βιεϊρίνια αναλαμβάνει τη θέση του Τεχνικού Διευθυντή. Ο Αντρέ, που παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής για να πάρει το UEFA A, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδας και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Νέο Διοικητικό Μοντέλο

Το επόμενο διάστημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει αναλυτικά το νέο διοικητικό μοντέλο και τη στελέχωσή του.

Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιολόγησης και αναδιοργάνωσης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του οργανισμού. Το πλάνο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση σύγχρονων οργανογραμμάτων, νέων περιγραφών θέσεων εργασίας, τυποποιημένων διαδικασιών, λειτουργικών πρωτοκόλλων και μηχανισμών διαρκούς αξιολόγησης όλου του προσωπικού».

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