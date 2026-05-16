Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός: Οριστική αναβολή λόγω χαλαζόπτωσης!

Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν τις Σέρρες λίγο πριν από την προγραμματισμένη έναρξη (19:00) της αναμέτρησης ανάμεσα σe Πανσερραϊκό και Παναιτωλικό για τα playouts της Stoiximan Super League, με τον διαιτητή Φώτη Πολυχρόνη να αποφασίζει την οριστική αναβολή του αγώνα.

Μια ξαφνική και σφοδρή καταιγίδα συνοδευόμενη από χαλάζι, η οποία διήρκεσε περίπου ένα δεκάλεπτο, ήταν αρκετή για να μετατρέψει τον αγωνιστικό χώρο του δημοτικού γηπέδου σε... βάλτο. Το γήπεδο μάζεψε τεράστιες ποσότητες νερού, κάνοντας την κυκλοφορία της μπάλας αδύνατη.

Οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων βγήκαν για την καθιερωμένη προθέρμανση, ωστόσο τη διεξήγαγαν μετ' εμποδίων και με μεγάλη δυσκολία λόγω της κατάστασης του τερέν.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, το παιχνίδι θα γίνει αύριο την ίδια ώρα (17/5 - 19:00), ωστόσο αναμένεται η επίσημη απόφαση από την διοργανώτρια αρχή.