Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του
Τραγική κατάληξη στις έρευνες για τον εντοπισμό του - Ο άνδρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο όχημα της εργασίας του
Snapshot
- Ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο επαγγελματικό του όχημα στην Ηλιούπολη μετά από εξαφάνισή του.
- Είχε δηλωθεί εξαφανισμένος από τις 11 Μαΐου 2026 και εκδόθηκε Missing Alert λόγω ανησυχίας για τη ζωή του.
- Η κινητοποίηση των αρχών και εθελοντικών ομάδων ήταν άμεση, αλλά ο εντοπισμός του δεν έγινε εγκαίρως.
- Οι συνθήκες θανάτου παραμένουν αδιευκρίνιστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
- Ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνέβαλε στη δημοσιοποίηση της εξαφάνισης και στην κινητοποίηση των αρχών.
Νεκρός εντοπίστηκε μέσα στο όχημα της εργασίας του ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος στην Ηλιούπολη, λίγες ημέρες μετά τη δήλωση εξαφάνισής του και την ενεργοποίηση σχετικού Missing Alert
Τραγική εξέλιξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης του 52χρονου Στέφανου Σπυρόπουλου, ο οποίος αγνοούνταν από τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 από την περιοχή της Ηλιούπολη, καθώς εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημα της εργασίας του.
Ο 52χρονος είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος, ενώ για την υπόθεσή του είχε εκδοθεί και σχετικό Missing Alert, μετά από αίτημα της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζωή του ενδεχομένως βρισκόταν σε κίνδυνο.
Η κινητοποίηση των αρχών και των εθελοντικών ομάδων ήταν άμεση, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατό να εντοπιστεί εγκαίρως.
Η σορός του εντοπίστηκε μέσα στο επαγγελματικό του όχημα, σηματοδοτώντας το τραγικό τέλος της αναζήτησης που είχε ξεκινήσει πριν από λίγες ημέρες.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αρχές με στόχο να ριχθεί φως στα ακριβή αίτια.
Σημαντικό ρόλο στις έρευνες είχε και ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ο οποίος ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του 52χρονου, καθώς και στην κινητοποίηση δημοτικών και αστυνομικών αρχών των γύρω περιοχών.