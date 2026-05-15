Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη
Μία 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην Καλλίπολη Πειραιά την Παρασκευή το απόγευμα
Snapshot
- Μία 25χρονη έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στην Καλλίπολη Πειραιά την Παρασκευή το απόγευμα.
- Οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.
- Στο σημείο έχει σπεύσει το ΕΚΑΒ για παροχή βοήθειας.
Νεαρή έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας στον Πειραιά το απόγευμα της Παρασκευής (15/5).
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για μία 24χρονη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση.
Στο σημείο έσπευσε άμεσα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη νεαρή χωρίς τις αισθήσεις της. Η 24χρονη διακομίστηκε στο Τζάνειο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό είναι υπό διερεύνηση. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν αυτοχειρία.
