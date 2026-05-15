Σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό - Στο νοσοκομείο του Ρίου οι δύο τραυματίες
Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε μπροστά από το 1ο Λύκειο και Γυμνάσιο
- Σοβαρό τροχαίο συνέβη μπροστά από το 1ο Λύκειο και Γυμνάσιο στη Ναύπακτο, όταν δίκυκλο παρέσυρε πεζό.
- Τραυματίστηκαν σοβαρά τόσο ο πεζός όσο και ο οδηγός του δικύκλου.
- Για τη μεταφορά των τραυματιών έσπευσαν δύο ασθενοφόρα από το Ρίο λόγω απασχόλησης του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου.
- Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για νοσηλεία.
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5), μπροστά από το 1ο Λύκειο και Γυμνάσιο στη Ναύπακτο.
Όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το δίκυκλο όχημα παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μαζί με τον οδηγό του οχήματος.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ για την παραλαβή των τραυματιών έσπευσαν δύο ασθενοφόρα από το Ρίο, καθώς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου βρισκόταν ήδη σε άλλο περιστατικό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.
Δείτε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:
