Σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό - Στο νοσοκομείο του Ρίου οι δύο τραυματίες

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (15/5), μπροστά από το 1ο Λύκειο και Γυμνάσιο στη Ναύπακτο.

Όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, το ατύχημα σημειώθηκε όταν το δίκυκλο όχημα παρέσυρε πεζό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά μαζί με τον οδηγό του οχήματος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ για την παραλαβή των τραυματιών έσπευσαν δύο ασθενοφόρα από το Ρίο, καθώς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου βρισκόταν ήδη σε άλλο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Δείτε βίντεο από το σημείο του ατυχήματος:

