Καλλιθέα: Βίντεο ντοκουμέντο με τους 4 πυροβολισμούς σε μπαρ στις Τζιτζιφιές

Ο 58χρονος πυροβόλησε συνολικά τέσσερις φορές μέσα στο κατάστημα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Η τραυματισμένη γυναίκα προσπάθησε αιμόφυρτη να βρει βοήθεια, ενώ ο δράστης παρέμεινε ψύχραιμος και ατάραχος στο χώρο μετά τους πυροβολισμούς.

Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία πριν καταφέρει να διαφύγει και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Οι γιατροί επιβεβαιώνουν ότι η ζωή της γυναίκας σώθηκε κυριολεκτικά για λίγα εκατοστά, ενώ η ίδια προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ με τη στήριξη των οικείων της.

Βίντεο-ντοκουμέντο αποτυπώνει λεπτό προς λεπτό τα δραματικά γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το πρωί της περασμένης Κυριακής σε μπαρ της Καλλιθέας.

Στο βίντεο καταγράφονται οι δύο πρώτοι πυροβολισμοί που δέχθηκε η ιδιοκτήτρια του καταστήματος, καθώς και οι κινήσεις του δράστη μέσα στον χώρο αμέσως μετά, ενώ κρατούσε ακόμη το όπλο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο ίδιος εμφανίζεται να πυροβολεί ξανά δύο φορές.

Οι κάμερες ασφαλείας αποτυπώνουν τον πανικό που επικράτησε στο μπαρ, με πελάτες και εργαζόμενους να προσπαθούν να προστατευτούν και να βρουν τρόπο διαφυγής. Στη συνέχεια, η τραυματισμένη γυναίκα φαίνεται να κινείται αιμόφυρτη στη λεωφόρο Θησέως, εκλιπαρώντας μαζί με τον σύζυγό της διερχόμενους οδηγούς να τη μεταφέρουν άμεσα στο νοσοκομείο.

Λίγο πριν από τις 11:30 το πρωί της Κυριακής, ο 58χρονος, ο οποίος ήταν οπλισμένος, στρέφει το όπλο προς την ιδιοκτήτρια και πυροβολεί δύο φορές. Μέσα στο κατάστημα επικρατεί χάος, ενώ η γυναίκα επιχειρεί να απομακρυνθεί μαζί με άλλους θαμώνες. Ο δράστης, ωστόσο, παραμένει ψύχραιμος και ατάραχος στον χώρο.

Σύμφωνα με την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, για περίπου δύο λεπτά μετά τους πρώτους πυροβολισμούς, ο 58χρονος κινείται μέσα στο μαγαζί σαν να μην είχε προηγηθεί τίποτα, κρατώντας το όπλο και συνομιλώντας με παρευρισκόμενους.

Την ίδια στιγμή, η τραυματισμένη γυναίκα προσπαθεί να βρει τρόπο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Παρότι είχε τις αισθήσεις της, έχανε συνεχώς αίμα. Ο δράστης καταγράφεται να αλλάζει θέσεις μέσα στο μπαρ με χαρακτηριστική ψυχραιμία, χωρίς να δείχνει πρόθεση να αποχωρήσει, ακόμη και υπό τον κίνδυνο επέμβασης της αστυνομίας.

Δύο λεπτά μετά τους αρχικούς πυροβολισμούς, ο άνδρας πυροβολεί ακόμη δύο φορές, προκαλώντας νέο κύμα πανικού. Οι θαμώνες συνειδητοποιούν ότι πρέπει να εγκαταλείψουν άμεσα το κατάστημα για να σωθούν.

Ο 58χρονος τελικά κατευθύνεται προς την έξοδο, όμως δεν καταφέρνει να διαφύγει, καθώς οι πρώτοι αστυνομικοί είχαν ήδη φτάσει στο σημείο και τον ακινητοποίησαν.

Η ιδιοκτήτρια εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να ξεχάσει όσα βίωσε εκείνα τα δευτερόλεπτα τρόμου. Όπως περιγράφει, δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδρασης ή προστασίας, καθώς ο άνδρας που παραλίγο να της στερήσει τη ζωή βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση.

Πλέον προσπαθεί να βρει δύναμη μέσα από τη στήριξη συγγενών και φίλων, αλλά και μέσα από τις ζωγραφιές των παιδιών της, που της εκφράζουν την αγάπη και την ανάγκη να τη δουν ξανά καλά.

Από την πλευρά του, ο 58χρονος, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του, υποστηρίζει ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν είχε έλεγχο των πράξεών του. Εκείνη την ημέρα κυκλοφορούσε οπλισμένος και επιτέθηκε σε ανθρώπους που σώθηκαν, όπως όλα δείχνουν, από καθαρή τύχη.

Όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, επιχείρησε να διαφύγει, χωρίς όμως επιτυχία. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, του αφαίρεσαν το όπλο και τον οδήγησαν στο τμήμα. Σύμφωνα με τους γιατρούς που ανέλαβαν τη γυναίκα στο νοσοκομείο, η ζωή της σώθηκε κυριολεκτικά για λίγα εκατοστά.

Η ίδια εξακολουθεί να προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ, ενώ οι εικόνες που εξασφάλισε η Ρία Τσοχαντάρη καταγράφουν καρέ-καρέ όλα όσα συνέβησαν μέσα και έξω από το μπαρ στις Τζιτζιφιές κατά τη διάρκεια εκείνων των δραματικών λεπτών.

