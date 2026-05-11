Καλλιθέα: Φωτογραφίες της 43χρονης να μπαίνει σε αυτοκίνητο ενώ αιμορραγούσε

Snapshot Ο δράστης είχε προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στο ίδιο κατάστημα και του είχε αρνηθεί την είσοδο η ιδιοκτήτρια και ο σύζυγός της.

Ο άνδρας πυροβόλησε προς το μπαρ μετά από έντονη φραστική επίθεση, τραυματίζοντας την ιδιοκτήτρια στον λαιμό και πυροβολώντας επίσης προς τον DJ.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ιδιωτικό όχημα και η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και χωρίς κίνδυνο.

Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία στο σημείο και το όπλο βρέθηκε στο όχημά του.

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε μπαρ στην περιοχή της Καλλιθέας, όταν ένας 58χρονος, σε κατάσταση ακραίας μέθης, άνοιξε πυρ με όπλο τύπου Uzi, τραυματίζοντας ευτυχώς ελαφρά την ιδιοκτήτρια του καταστήματος.

Σύμφωνα με νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, ο δράστης δεν ήταν άγνωστος στο κατάστημα, καθώς είχε προκαλέσει και στο παρελθόν προβλήματα, δημιουργώντας ένταση με θαμώνες και προσωπικό.

Όλα ξεκίνησαν νωρίς το πρωί της ίδιας ημέρας, όταν ο 58χρονος προσπάθησε να εισέλθει στο μαγαζί εμφανώς μεθυσμένος. Η ιδιοκτήτρια και ο σύζυγός της του αρνήθηκαν την είσοδο, καθώς -όπως αναφέρουν- είχε επανειλημμένα δημιουργήσει επεισόδια στο παρελθόν.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο άνδρας κατάφερε τελικά να μπει στον χώρο και λίγη ώρα αργότερα βγήκε εκτός εαυτού, φωνάζοντας «θα σας σκοτώσω όλους». Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του, από όπου πήρε όπλο τύπου Uzi και άρχισε να πυροβολεί προς το κατάστημα, τραυματίζοντας την ιδιοκτήτρια.

Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του αδελφού της 43χρονης, ο οποίος μίλησε στο Mega: «Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν στην κουζίνα, είχα δουλειές. Ακούω δύο πυροβολισμούς, κοιτάζω την αδελφή μου στο ταμείο, βγαίνω και βλέπω έναν τύπο πίσω της να ρίχνει την τρίτη σφαίρα και να την πετυχαίνει στον λαιμό. Πυροβόλησε και προς τη μεριά του DJ άλλες τρεις φορές. Την έβλεπα να αιμορραγεί. Την πήρα στο αυτοκίνητό μου και την πήγα στο νοσοκομείο. Είναι επικίνδυνος άνθρωπος».

Σε φωτογραφικό υλικό που παρουσίασε το Mega, διακρίνεται η γυναίκα να επιβιβάζεται σε λευκό όχημα, κρατώντας τον λαιμό της, ενώ αίμα φαίνεται στο πόδι της από το τραύμα.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε με ιδιωτικό όχημα σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της είναι καλή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Μετά το περιστατικό, ο δράστης προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν. Το όπλο της επίθεσης βρέθηκε κάτω από τη θέση του συνοδηγού στο όχημά του.

