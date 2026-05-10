Τζιτζιφιές: Πυροβόλησαν με ούζι τη σύντροφο του υπευθύνου καταστήματος - Συνελήφθη ο δράστης

Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις

Σωτήρης Σκουλούδης

  • Στι Τζιτζιφιές πυροβολήθηκε με όπλο τύπου ούζι η σύντροφος του υπευθύνου καταστήματος, η οποία μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο Metropolitan.
  • Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση και το υποπολυβόλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε από τις αστυνομικές αρχές.
  • Πριν την επίθεση, ο δράστης φέρεται να εξύβρισε τη γυναίκα και είχε προηγηθεί έντονο επεισόδιο.
  • Στο κατάστημα εκείνη την ώρα βρίσκονταν περίπου 30 άτομα, τα οποία κλήθηκαν να δώσουν καταθέσεις από τη ΓΑΔΑ.
  • Ο συλληφθείς ήταν γνωστός θαμώνας με προηγούμενα προβλήματα στον χώρο, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα κίνητρα της επίθεσης.
Φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στις Τζιτζιφιές, στην Καλλιθέα, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από κατάστημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό γυναίκας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα τραυματίστηκε από πυρά και μεταφέρθηκε αιμόφυρτη στο νοσοκομείο Metropolitan για τις πρώτες βοήθειες, ενώ η κατάσταση της υγείας της παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο δράστης χρησιμοποίησε όπλο τύπου ούζι, ενώ λίγο μετά το περιστατικό συνελήφθη από αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή.

Οι Αρχές εντόπισαν και κατέσχεσαν το υποπολυβόλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Η τραυματισμένη γυναίκα φέρεται να είναι η σύντροφος του υπευθύνου του καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έντονο επεισόδιο, με τον δράστη να την εξυβρίζει πριν ανοίξει πυρ εναντίον της.

Την ώρα του περιστατικού μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν περίπου 30 άτομα, με εντολή της ΓΑΔΑ να προσαχθούν όλοι προκειμένου να δώσουν καταθέσεις.

Κατά πληροφορίες, ο συλληφθείς ήταν γνωστός θαμώνας του καταστήματος και στο παρελθόν είχε προκαλέσει επανειλημμένα προβλήματα στον χώρο.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τα κίνητρα της επίθεσης, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες και η συλλογή μαρτυριών από το σημείο.

