Τζιτζιφιές: Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα - Συνελήφθη ο δράστης

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στις Τζιτζιφιές, στην Καλλιθέα, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από κατάστημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γυναίκα τραυματίστηκε και αιμορραγούσε μετά την επίθεση, ενώ οι Αρχές έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε πυροβόλο όπλο, πιθανόν τύπου ούζι, χωρίς ωστόσο αυτό να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.

Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικές δυνάμεις που έφτασαν στην περιοχή, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τον εντοπισμό του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο metropolitan για τις πρώτες βοήθειες, με την κατάστασή της να παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

Η τραυματισμένη γυναίκα φέρεται να είναι η σύζυγος του υπευθύνου του καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης την έβρισε πριν την πυροβολήσει με υποπολυβόλο, το οποίο και εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν περίπου 30 άτομα, με εντολή της ΓΑΔΑ να προσαχθούν όλοι για κατάθεση.

Ο δράστης φέρεται να ήταν γνωστός θαμώνας του χώρου και, σύμφωνα με μαρτυρίες, είχε δημιουργήσει επανειλημμένα προβλήματα στο παρελθόν.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγουν μαρτυρίες από το σημείο, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα κίνητρα της επίθεσης και οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.