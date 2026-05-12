Καλλιθέα: Ποινική δίωξη στον 58χρονο που άνοιξε πυρ έξω από μπαρ τραυματίζοντας μία γυναίκα

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (10/5) σε μπαρ στην Καλλιθέα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, μόλις λίγα λεπτά έχουν περάσει από τον εφιάλτη που βίωσε η 43χρονη μέσα σε κλαμπ στην Καλλιθέα, όταν δέχτηκε πυροβολισμούς από έναν 58χρονο. Η γυναίκα, τραυματισμένη, βγήκε έξω για να ζητήσει βοήθεια.

Σοκαριστικές εικόνες δείχνουν τη 43χρονη, υποβασταζόμενη από τον αδερφό της, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, να προσπαθεί απεγνωσμένα να προσελκύσει την προσοχή διερχόμενων αυτοκινήτων, ώστε να μεταφερθεί γρήγορα στο νοσοκομείο ενώ αιμορραγούσε.

Λίγα μέτρα παρακάτω, ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, με την απολογία του να έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026. Η 43χρονη ιδιοκτήτρια νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.