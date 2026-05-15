Αγρίνιο: Σοβαρό τροχαίο στην Εθνική Οδό - Ι.Χ. συγκρούστηκε με μηχανάκι

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων στην είσοδο του Αγρινίου όπου Ι.Χ. συγκρούστηκε με μηχανάκι.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, το περιστατικό σημειώθηκε κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία και είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ελαφρά ο οδηγός του δικύκλου, ο οποίος διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

