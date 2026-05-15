Βόλος: 62χρονη οδηγός έκανε όπισθεν και χτύπησε την ηλικιωμένη μητέρα της έξω από το σπίτι της

Snapshot Μια 62χρονη γυναίκα παρέσυρε κατά λάθος την 83χρονη μητέρα της, βάζοντας όπισθεν αντί για μπροστά το αυτοκίνητο.

Το αυτοκίνητο εκτόπισε το τοιχίο με τα κάγκελα, το οποίο κατέρρευσε και χτύπησε την ηλικιωμένη.

Η 83χρονη τραυματίστηκε σοβαρά, με τραύματα στο κεφάλι και πολλαπλά κατάγματα.

Η ηλικιωμένη νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Νοσοκομείο του Βόλου.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μια 83χρονη, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά έξω από το σπίτι της στη συνοικία Χρυσοχοΐδη, όταν η κόρη της την παρέσυρε με το αυτοκίνητο. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 7:30 το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η 62χρονη οδηγός επιβιβάστηκε στο όχημα με σκοπό να αναχωρήσει, τη στιγμή που η μητέρα της βρισκόταν στην αυλή. Αντί να πάει μπροστά, έβαλε κατά λάθος όπισθεν, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτοπίσει το τοιχίο με τα κάγκελα, το οποίο υποχώρησε και χτύπησε την ηλικιωμένη. Η 83χρονη βρέθηκε στο έδαφος με τραύματα στο κεφάλι και σε όλο το σώμα.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Οι γιατροί που την εξέτασαν διαπίστωσαν πολλαπλά κατάγματα.

