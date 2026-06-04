Φωτιά τώρα στο Μαρκόπουλο Αττικής

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Για την κατάσβεση της στο σημείο επιχειρούν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες, ενώ η φωτιά καίει ξερά χόρτα, χωρίς να απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

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