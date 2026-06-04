Θεσσαλονίκη: Παρκαρισμένο αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
Τα ακριβή αίτια του συμβάντος διερευνώνται από το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής
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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά σε αυτοκίνητο στην περιοχή της Νεάπολης, στη Θεσσαλονίκη.
Το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Μάκρης, στη Νεάπολη, όταν για άγνωστη αιτία, τυλίχθηκε στις φλόγες γύρω στις 02:30, όπως αναφέρει το thestival
Στο σημείο έσπευσαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς. Από το συμβάν προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο ΙΧ. Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής έχει αναλάβει την προανάκριση για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά
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