Οι επιστήμονες συμφωνούν: Ο Αρκτικός Ωκεανός βρίσκεται σε «σημείο χωρίς επιστροφή»

Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες των τελευταίων ετών θα συνεχίσουν να μας συνοδεύουν τουλάχιστον μέχρι το 2030 . Αυτό το δυσοίωνο μέλλον προβλέπει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες είναι πιθανό να φτάσουν σε πρωτοφανή επίπεδα. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ιδιαίτερα στην Αρκτική , προκαλώντας το λιώσιμο των παγετώνων.

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