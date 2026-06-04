Οι επιστήμονες συμφωνούν: Ο Αρκτικός Ωκεανός βρίσκεται σε «σημείο χωρίς επιστροφή»
Νέα μελέτη αποκαλύπτει ότι το λιώσιμο των πάγων στην Αρκτική μειώνει δραματικά τα θρεπτικά συστατικά του νερού, απειλώντας τη βάση της τροφικής αλυσίδας
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Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες των τελευταίων ετών θα συνεχίσουν να μας συνοδεύουν τουλάχιστον μέχρι το 2030. Αυτό το δυσοίωνο μέλλον προβλέπει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες είναι πιθανό να φτάσουν σε πρωτοφανή επίπεδα. Η κατάσταση αυτή επιδεινώνεται ιδιαίτερα στην Αρκτική, προκαλώντας το λιώσιμο των παγετώνων.
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