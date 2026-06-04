Κουβέιτ: Η στιγμή που ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του διεθνούς αεροδρομίου

Το Κουβέιτ δημοσίευσε βίντεο από την θανατηφόρα επίθεση με drone στο διεθνές αεροδρόμιό του

Νατάσα Παυλοπούλου

Κουβέιτ: Η στιγμή που ιρανικό drone χτυπά τη στέγη του διεθνούς αεροδρομίου
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ιρανικό drone προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον τερματικό σταθμό επιβατών του διεθνούς αεροδρομίου του Κουβέιτ, σκοτώνοντας έναν άνθρωπο και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.
  • Η επίθεση οδήγησε σε προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου και αυξάνει τους κινδύνους για κατοίκους και ταξιδιώτες στις χώρες του Κόλπου.
  • Το Ιράν αρνήθηκε την ευθύνη για την επίθεση και κατηγόρησε το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για υποστήριξη αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων.
  • Οι συνομιλίες για εκεχειρία στον πόλεμο ΗΠΑ
  • Ισραήλ με το Ιράν συνεχίζονται χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα και δοκιμάζονται από την κλιμάκωση της σύγκρουσης στον Λίβανο.
  • Τα βίντεο από την επίθεση δείχνουν ένα τριγωνικό drone, πιθανόν τύπου Shahed, να χτυπά τον τερματικό σταθμό, τύπος που χρησιμοποιείται ευρέως από το Ιράν και τη Ρωσία.
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Ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε τερματικό σταθμό επιβατών στο κύριο αεροδρόμιο του Κουβέιτ την Τετάρτη (3/6), σκοτώνοντας έναν άνθρρωπο, τραυματίζοντας δεκάδες άλλους και κλείνοντας για λίγο το αεροδρόμιο, σε μια ακομη επίθεση που δοκιμάζει την εύθραυστη εκεχειρία .

Η επίθεση ενίσχυσε τους κινδύνους για τους κατοίκους και τους ταξιδιώτες στις χώρες του Κόλπου που θεωρούνταν ασφαλή καταφύγια πριν από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν . Το Ιράν αρνήθηκε ότι προκάλεσε τη ζημιά.

Οι συνομιλίες συνεχίζονται χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα εδώ και εβδομάδες, καθώς οι μεσολαβητές επιδιώκουν μια πιο διαρκή εκεχειρία στον πόλεμο, ο οποίος διανύει τον τέταρτο μήνα του. Οι συνομιλίες αυτές δοκιμάζονται όλο και περισσότερο λόγω του διευρυνόμενου πολέμου του Ισραήλ με τους μαχητές της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν στον Λίβανο .

Πλάνα από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας του Κουβέιτ δείχνουν τη στιγμή της επίθεσης από διάφορες γωνίες. Στα βίντεο που κυκλοφόρησε, αυτό που φαίνεται να είναι ένα τριγωνικό drone χτυπάει κατευθείαν στον τερματικό σταθμό. Το Ιράν χρησιμοποιεί εδώ και καιρό τέτοια drones σε μάχες, ιδιαίτερα τα drones Shahed, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης από τη Ρωσία στον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Το Ιράν από την πλευρά του, καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις σε τάνκερ και εγκαταστάσεις του, χαρακτηρίζοντάς τες παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου, επιρρίπτοντας«άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ κατά της χώρας.

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