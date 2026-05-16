Τουρκία: Η ιστορική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά αλλαγών στη χρήση του ιστορικού θρησκευτικού κτιρίου κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων

Μάνος Χατζηγιάννης

Τουρκία: Η ιστορική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

Η παλιά ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα της Τουρκίας 

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια ιστορική ορθόδοξη εκκλησία στην Τουρκία μετατράπηκε σε δημόσια βιβλιοθήκη προσθέτοντας ακόμη ένα λιθαράκι στο τεράστιο οικοδόμημα των τουρκικών παρεμβάσεων σε ορθόδοξα χριστιανικά μνημεία.

Μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας, αλλά και της Μονής Χώρας σε τζαμί, τις τελευταίες ημέρες, η ιστορική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, πιο γνωστή ως Ελληνορθόδοξη Εκκλησία των Αδάνων, ανακοινώθηκε ως δημόσια βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά αλλαγών στη χρήση του ιστορικού θρησκευτικού κτιρίου κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων. Αρχικά χτίστηκε το 1845 από την τοπική ελληνορθόδοξη κοινότητα μετά το διάταγμα Τανζιμάτ του 1839, το οποίο παραχώρησε στους μη μουσουλμάνους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το δικαίωμα να ιδρύουν χώρους λατρείας και εκπαίδευσης. Μετά τα εγκαίνιά του, ο χώρος λατρείας παρέμεινε ένα σταθερό θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο για τους πιστούς για δεκαετίες.

Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας το 1923, η εκκλησία εγκαταλείφθηκε και αργότερα αναβίωσε ως Αρχαιολογικό Μουσείο Αδάνων, ένα από τα πρώτα μουσεία της νεοσύστατης Δημοκρατίας, μέχρι το 1972. Έκτοτε, λειτούργησε ως αποθήκη μουσείου πριν ανοίξει ξανά το 1983 ως Εθνογραφικό Μουσείο Αδάνων. Μετά από μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση μεταξύ 2013 και 2015, το αρχικό κτίριο της εκκλησίας μετονομάστηκε σε Μουσείο Μνήμης Εκκλησίας Kuruköprü και, από το 2025, καλωσορίζει μια νέα κοινότητα αναγνωστών.

Τελικά, η απόφαση για τη μεταφορά της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Επαρχίας Αδάνων στο κτίριο λήφθηκε μετά τις ζημιές που υπέστη η αρχική, ιστορική της τοποθεσία στο Πολιτιστικό Κέντρο Sabancı στον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2023 και τέθηκε σε κατάλογο κατεδαφίσεων.

Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της εκκλησίας

Τοπικοί εμπειρογνώμονες και μελετητές λένε ότι η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της εκκλησίας προσφέρει μια μοναδική ατμόσφαιρα για ανάγνωση, με τους τοίχους της να χρησιμοποιούνται για την αρχειοθέτηση της δημοφιλούς συλλογής, η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες κλασικά λογοτεχνικά έργα, μεταξύ άλλων.

Υπό την οθωμανική κυριαρχία, τα Άδανα είχαν μια ελληνορθόδοξη μειονότητα, ένα χαρακτηριστικό που μοιράζονταν πολλές πόλεις σε όλη την τότε οθωμανική αυτοκρατορία. Αυτός ο πληθυσμός παρέμεινε μέχρι την ανταλλαγή του 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όταν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από την Τουρκία μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και οι Μουσουλμάνοι από την Ελλάδα στην Τουρκία. Ενώ λίγα ίχνη έχουν απομείνει στα σύγχρονα Άδανα, κάποια αρχιτεκτονική, πολιτισμικές πινελιές και ιστορικές αναφορές εξακολουθούν να υποδεικνύουν το πολυεθνικό παρελθόν τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00ΕΥ ΖΗΝ

Πώς η επαφή με την φύση μπορεί να βελτιώσει την ψυχική σας υγεία

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Η πολυθρόνα ήταν σαφώς ψηλότερη»: Χαμός για το viral βίντεο Τραμπ-Σι

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι - Δύο τραυματίες

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

09:36ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Σπερς «σάρωσαν» τους Τίμπεργουλβς κι έκλεισαν θέση στους τελικούς της Δύσης

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για τις ενστάσεις για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού - Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσοχοΐδης για πατίνια: «Πάμε σε πλήρη απαγόρευση για ανηλίκους - Υποχρεωτική ασφάλιση»

09:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Saab: Δημοπρατούνται τα τελευταία πρωτότυπα

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελληνική οικονομία: Πρόωρη αποπληρωμή χρέους 6,9 δισ. ευρώ τον Ιούνιο - Νέα θετικά μηνύματα σε αγορές και οίκους αξιολόγησης

08:58ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Οι Πίστονς «διέλυσαν» τους Καβαλίερς και έστειλαν τη σειρά σε Game 7

08:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ισιδώρα Ντάνκαν: το πάθος της για τον χορό, οι τραγωδίες που σημάδεψαν τη ζωή της και η σχέση της με την Ελλάδα

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Jaguar Type 01: Η νέα ηλεκτρική εποχή ξεκινά

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

08:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο 3,2 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές - Στη μάχη μπαίνουν τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικά μέσα

08:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Comics, Iron Maiden και σκοτεινός Άμλετ: Οι πιο δυνατές στάσεις του Σαββατοκύριακου

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Lepas, η νέα premium μάρκα της Chery στην Ελλάδα – Ποιά είναι τα μοντέλα της

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Πτώση 24χρονης από μπαλκόνι στον Πειραιά: Τι κατέθεσε ο σύντροφός της, όλα τα νέα στοιχεία

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη Κολυδά για τα δύο κύματα κακοκαιρίας - Πού θα χτυπήσουν - Πότε θα έλθουν

09:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «τρώγλη» στους Αγίους Αναργύρους - Συνελήφθησαν οι γονείς τριών παιδιών 7, 5 και 3 ετών

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Τούρκος ιστορικός: Για αυτούς τους λόγους διαλύθηκαν οι Έλληνες στην Μικρασιατική εκστρατεία

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταζητείται στις ΗΠΑ για τον φόνο της ο σύζυγος της Χριστίνας Εξαρχουλέα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικό μήνυμα ιερέα με αφορμή το θάνατο των δύο κοριτσιών στην Ηλιούπολη: Πόσα παιδιά χαμογελούν στα στόρι και πεθαίνουν σιωπηλά μέσα τους

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η ιστορική ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

08:10WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες λύνουν ένα μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων - Η κρυμμένη δομή κάτω από το νησί

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Χάρτης πρόκληση από τουρκικό μέσο - ΑΟΖ με εύρος 200 ν.μ. προβλέπει ο νέο νόμος για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Στο εδώλιο παιδίατρος για την απώλεια όρχεος 16χρονου - Σε μόνιμη υπογονιμότητα ο έφηβος

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πρωθυπουργός έθεσε το δίλημμα της 3ης τετραετίας: «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Τσίπρας, ή Κωνσταντοπούλου;»

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

08:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αινιγματική ανάρτηση Τσίπρα για την ίδρυση του κόμματος: «Τον Μάρτη ήταν νωρίς...»

06:15LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Συγκλονίζει η μητέρα του - «Μου ζήτησε μια προσευχή»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συμπλοκή 20 ατόμων σε ποντιακό γλέντι - Δύο τραυματίες

08:14ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε τη δουλειά γραφείου γιατί έρχεται το AI - Αυτές οι εργασίες έχουν μέλλον και πληρώνουν - Οδηγίες από «γκουρού» της πληροφορικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ