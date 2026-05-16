Τουρκία: Η ιστορική εκκλησία του Αγίου Νικολάου στα Άδανα μετατρέπεται σε δημόσια βιβλιοθήκη

Μια ιστορική ορθόδοξη εκκλησία στην Τουρκία μετατράπηκε σε δημόσια βιβλιοθήκη προσθέτοντας ακόμη ένα λιθαράκι στο τεράστιο οικοδόμημα των τουρκικών παρεμβάσεων σε ορθόδοξα χριστιανικά μνημεία.

Μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας, αλλά και της Μονής Χώρας σε τζαμί, τις τελευταίες ημέρες, η ιστορική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, πιο γνωστή ως Ελληνορθόδοξη Εκκλησία των Αδάνων, ανακοινώθηκε ως δημόσια βιβλιοθήκη.

Πρόκειται για την τελευταία από μια σειρά αλλαγών στη χρήση του ιστορικού θρησκευτικού κτιρίου κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων. Αρχικά χτίστηκε το 1845 από την τοπική ελληνορθόδοξη κοινότητα μετά το διάταγμα Τανζιμάτ του 1839, το οποίο παραχώρησε στους μη μουσουλμάνους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το δικαίωμα να ιδρύουν χώρους λατρείας και εκπαίδευσης. Μετά τα εγκαίνιά του, ο χώρος λατρείας παρέμεινε ένα σταθερό θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο για τους πιστούς για δεκαετίες.

Μετά την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας το 1923, η εκκλησία εγκαταλείφθηκε και αργότερα αναβίωσε ως Αρχαιολογικό Μουσείο Αδάνων, ένα από τα πρώτα μουσεία της νεοσύστατης Δημοκρατίας, μέχρι το 1972. Έκτοτε, λειτούργησε ως αποθήκη μουσείου πριν ανοίξει ξανά το 1983 ως Εθνογραφικό Μουσείο Αδάνων. Μετά από μια ολοκληρωμένη αποκατάσταση μεταξύ 2013 και 2015, το αρχικό κτίριο της εκκλησίας μετονομάστηκε σε Μουσείο Μνήμης Εκκλησίας Kuruköprü και, από το 2025, καλωσορίζει μια νέα κοινότητα αναγνωστών.

Τελικά, η απόφαση για τη μεταφορά της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Επαρχίας Αδάνων στο κτίριο λήφθηκε μετά τις ζημιές που υπέστη η αρχική, ιστορική της τοποθεσία στο Πολιτιστικό Κέντρο Sabancı στον καταστροφικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου 2023 και τέθηκε σε κατάλογο κατεδαφίσεων.

Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της εκκλησίας

Τοπικοί εμπειρογνώμονες και μελετητές λένε ότι η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική της εκκλησίας προσφέρει μια μοναδική ατμόσφαιρα για ανάγνωση, με τους τοίχους της να χρησιμοποιούνται για την αρχειοθέτηση της δημοφιλούς συλλογής, η οποία περιλαμβάνει εκατοντάδες κλασικά λογοτεχνικά έργα, μεταξύ άλλων.

Υπό την οθωμανική κυριαρχία, τα Άδανα είχαν μια ελληνορθόδοξη μειονότητα, ένα χαρακτηριστικό που μοιράζονταν πολλές πόλεις σε όλη την τότε οθωμανική αυτοκρατορία. Αυτός ο πληθυσμός παρέμεινε μέχρι την ανταλλαγή του 1923 μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, όταν οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί από την Τουρκία μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και οι Μουσουλμάνοι από την Ελλάδα στην Τουρκία. Ενώ λίγα ίχνη έχουν απομείνει στα σύγχρονα Άδανα, κάποια αρχιτεκτονική, πολιτισμικές πινελιές και ιστορικές αναφορές εξακολουθούν να υποδεικνύουν το πολυεθνικό παρελθόν τους.

