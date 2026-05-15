Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί; Ο Ανδρουλάκης; Και τι θα πει;»

Το κεντρικό δίλημμα των επερχόμενων εκλογών παρουσιάζεται ως «Μητσοτάκης ή άλλος πολιτικός αντίπαλος», όχι απλώς «Μητσοτάκης ή χάος»

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί; Ο Ανδρουλάκης; Και τι θα πει;»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη πενταετία θα καθορίσει το μέλλον της Ελλάδας.
  • Υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και ότι η τρίτη τετραετία διασφαλίζει τη συνέχεια χωρίς να επιστρέψει σε παλαιότερες καταστάσεις.
  • Αναρωτήθηκε ποιος θα απαντήσει σε κρίσιμες κλήσεις σε ώρες αστάθειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπεύθυνη ηγεσία.
Snapshot powered by AI

Από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το απόγευμα της Παρασκευής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πολιτικά μηνύματα για την επόμενη ημέρα της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν με στόχο τον σχεδιασμό της επόμενης πενταετίας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η επόμενη πενταετία θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας», επισημαίνοντας ότι διακυβεύεται αν η Ελλάδα θα έχει ενεργό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις ή θα βρεθεί εκ νέου σε θέση υστέρησης. Παράλληλα, απαντώντας σε όσους θέτουν ζήτημα πολιτικής αλλαγής, σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις και να κρατά τη χώρα σταθερή σε κρίσιμες στιγμές, τονίζοντας ότι μια νέα θητεία σημαίνει αποφυγή επιστροφής στο παρελθόν.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα: «Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;», περιγράφοντας, όπως είπε, το διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το δίλημμα δεν είναι απλώς «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου», καθώς και «Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος», θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Σε λίγες ημέρες η πληρωμή της β' δόσης - Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

21:39TRAVEL

Ο Ιούνιος πλησιάζει: 5 καλοκαιρινές αποδράσεις μια «ανάσα» από την Αθήνα

21:37LIFESTYLE

Πέθανε η μητέρα του Κώστα Σόμμερ: Η τρυφερή δημοσίευση του ηθοποιού - «Σ’ αγαπώ μαμά»

21:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 102 εκατ. ευρώ

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Μερτς: «Δεν θα συμβούλευα τα παιδιά μου να επισκεφτούν, να σπουδάσουν ή να εργαστούν στις ΗΠΑ»

21:27LIFESTYLE

Η Χίλαρι Νταφ διαφημίζει μαγιό και εντυπωσιάζει

21:26ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό λόγω ψύλλων Γυμνάσιο στο Ηράκλειο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

21:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Το πρόγραμμα των εξετάσεων - Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις Εισαγωγής

21:18LIFESTYLE

Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και Ρόμπερτ Κένεντι κάνουν μαζί γυμναστική και βγάζουν... selfie

21:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ιnstants: Ποια είναι η νέα λειτουργία του Instagram

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ χτύπησε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα

20:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός και έκανε το 1-0

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης

20:33ΕΛΛΑΔΑ

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. δύο εγκληματικές οργανώσεις με δράση σε Αττική και Βοιωτία

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: 20 λεπτά την ημέρα αρκούν για να δείτε αλλαγές στο σώμα σας

20:30ΚΟΣΜΟΣ

The Stringer: Πόλεμος για «το κορίτσι της ναπάλμ» - Ποιος τράβηξε την πιο διάσημη φωτογραφία όλων των εποχών;

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

20:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ανεργίας: Έως 1.295 ευρώ από τις αλλαγές του Απριλίου - Τα νέα δεδομένα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:26ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Νεκρός βρέθηκε ο 52χρονος Στέφανος Σπυρόπουλος μετά την εξαφάνισή του

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Κοπέλα έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στην Καλλίπολη

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: «Δεν με άφηναν να δω τα εγγόνια μου και πού ζούσαν», λέει ο παππούς των έξι παιδιών

06:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρχονται αλλαγές στα κινητά τηλέφωνα από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύσει

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νέο τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο και της δεύτερης 17χρονης

15:01ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική ειρωνεία της τύχης: Γυναίκα γλίτωσε από την μοιραία κατάδυση που στοίχισε τη ζωή σε 5 δύτες στις Μαλδίβες

18:32LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει το χέρι του μετά τον ακρωτηριασμό και τα χειρουργεία

17:53ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη για βιασμό στο ΑΤ Ομονοίας: «Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνει εν ώρα υπηρεσίας», είπε ο κατηγορούμενος

10:42LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τι θα συμβεί αν η Αυστραλία κερδίσει τον διαγωνισμό;

13:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται δυο κύματα κακοκαιρίας - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν τις επόμενες ώρες

20:30ΚΟΣΜΟΣ

The Stringer: Πόλεμος για «το κορίτσι της ναπάλμ» - Ποιος τράβηξε την πιο διάσημη φωτογραφία όλων των εποχών;

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο!

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ χτύπησε τον ηγέτη της Χαμάς στη Γάζα

20:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί και τι θα πει;» - Η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας;

18:20LIFESTYLE

Όταν ο Σταύρος Φλώρος τίμησε τον 15χρονο Τηλέμαχο που κάηκε μαζί με τα τρία του αδέλφια στην Καβάλα

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Γωγώ Μαστροκώστα: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ταϊβάν: Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι ένας πόλεμος 9.500 μίλια μακριά...

12:49ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρόστιμο 350 ευρώ για χιλιάδες οδηγούς - Το χαρτί που πρέπει να έχετε πάντα στο αυτοκίνητο

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα της οικογένειας που ζούσε μέσα σε ακαθαρσίες - Έστελναν με τις πάνες τα παιδιά τους 8 και 9 ετών στο σχολείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ