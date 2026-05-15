Μητσοτάκης: «Ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3 το πρωί; Ο Ανδρουλάκης; Και τι θα πει;»

Snapshot Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η επόμενη πενταετία θα καθορίσει το μέλλον της Ελλάδας.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα χρειάζεται σταθερότητα και ότι η τρίτη τετραετία διασφαλίζει τη συνέχεια χωρίς να επιστρέψει σε παλαιότερες καταστάσεις.

Αναρωτήθηκε ποιος θα απαντήσει σε κρίσιμες κλήσεις σε ώρες αστάθειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπεύθυνη ηγεσία.

Από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, το απόγευμα της Παρασκευής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε πολιτικά μηνύματα για την επόμενη ημέρα της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι οι εργασίες του συνεδρίου ξεκινούν με στόχο τον σχεδιασμό της επόμενης πενταετίας.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως «η επόμενη πενταετία θα καθορίσει το μέλλον της πατρίδας μας», επισημαίνοντας ότι διακυβεύεται αν η Ελλάδα θα έχει ενεργό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις ή θα βρεθεί εκ νέου σε θέση υστέρησης. Παράλληλα, απαντώντας σε όσους θέτουν ζήτημα πολιτικής αλλαγής, σημείωσε πως η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι μπορεί να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις και να κρατά τη χώρα σταθερή σε κρίσιμες στιγμές, τονίζοντας ότι μια νέα θητεία σημαίνει αποφυγή επιστροφής στο παρελθόν.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, ο πρωθυπουργός έθεσε το ερώτημα: «Αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί σε έναν κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει;», περιγράφοντας, όπως είπε, το διακύβευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το δίλημμα δεν είναι απλώς «Μητσοτάκης ή χάος», αλλά όπως είπε χαρακτηριστικά «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης», «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», «Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου», καθώς και «Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος», θέτοντας στο επίκεντρο της ομιλίας του το ζήτημα της πολιτικής σταθερότητας.

