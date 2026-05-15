Μητσοτάκης: Η απάντηση στην ερώτηση «γιατί τρίτη τετραετία» και τα μηνύματα στους πολίτες

Απολογισμό του κυβερνητικού έργου με έμφαση σε 25 εμβληματικές προγραμματικές δεσμεύσεις για του 2023-2027 αναμένεται να κάνει σύμφωνα με πληροφορίες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του με την οποία θα ανοίξει τις εργασίες του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

«Αυτά που σας είπαμε, τα κάναμε»

Κατά τις ίδιες πηγές, ο απολογισμός θα γίνει από τον πρωθυπουργο για να καταδείξει πως η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται με αξιοπιστία και πάνω στη φράση «αυτά που σας είπαμε, τα κάναμε».

Ο κ. Μητσοτάκης, κατά τις ίδιες πηγές, δείχνοντας την ενσυναίσθησή του για τα προβλήματα της κοινωνίας, αναμένεται να απαντήσει και στο ερώτημα, «γιατί μια τρίτη τετραετία».

Σε αυτό το πλαίσιο και σημειώνοντας ότι και ο ίδιος, όπως και όλα τα στελέχη της ΝΔ πρέπει να δουλεύουν με το βλέμμα χαμηλά και αναγνωρίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, θα παρουσιάσει τα προτάγματα και τις κατευθύνσεις για τον κύκλο της τρίτης τετραετίας, που θα μετουσιωθεί σε προεκλογικό πρόγραμμα όταν ανοίξει ο δρόμος προς τις κάλπες.

Όπως εξηγούσαν τα ίδια στελέχη, ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του θα επισημάνει όχι μόνο την αδυναμία της αντιπολίτευσης να αντιπαρατάξει μια εναλλακτική πρόταση, αλλά περιγράφοντας και τη σημασία η χώρα να μείνει σε μια αναπτυξιακή τροχιά, η οποία θα επιτρέπει να συνεχιστεί η πολιτική των φοροαπαλλαγών και των αυξήσεων.

Μάλιστα, κατά τις ίδιες πηγές, αναμένεται να κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στο θέμα της ακρίβειας, το οποίο δυσκολεύει τους πολίτες και που δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά διεθνές ζήτημα. Ενώ ταυτόχρονα, θα αναφερθεί στις πρωτοβουλίες στήριξης που έχει πάρει η κυβέρνηση απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής, με μειώσεις των φόρων και μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, χωρίς να θέτουν ξανά τη χώρα σε δημοσιονομικό κίνδυνο.

Στο πλαίσιο αυτό, θα επιμείνει πολύ στη δύσκολη διεθνή συγκυρία και στις κοσμογονικές αλλαγές που αναμένονται την επόμενη 5ετία και στη θέση που θα πρέπει να έχει η Ελλάδα σε ένα κόσμο και κυρίως σε μια Ευρώπη που αλλάζει δραματικά.

Δεν θα κρύψει τις συνέπειες από το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, συνέπειες που θα είναι οικονομικές, γεωπολιτικές και ενεργειακές. Θα αναδείξει έτσι, όπως έλεγαν οι συνεργάτες του, τη σημασία που έχει για κάθε χώρα, και περισσότερο για τη δική μας στη συγκεκριμένη περιοχή, η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα. Επισημαίνοντας ότι πρόκειται για κατακτήσεις της χώρας, που μόνο η ΝΔ εγγυάται.

Σε αυτό το σημείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να προσθέσει και την κρίσιμη συγκυρία της ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από την Ελλάδα, σε μια περίοδο που η Ένωση θα κληθεί να χαράξει τη νέα ΚΑΠ, αλλά και να προωθήσει θέσεις, που ήταν κατεξοχήν ελληνικές και τέθηκαν από τον ίδιο, όπως η κοινή Άμυνα και η Στρατηγική Αυτονομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο πρωθυπουργός αναμένεται να είναι φειδωλός με την κριτική του στην αντιπολίτευση, περιοριζόμενος «περιοριζόμενος στην τοξικότητα και στο ετερόκλητο των δυνάμεών τους, που συνενώνονται με αποκλειστικό στόχο να πέσει η κυβέρνηση».

Παράλληλα, ένα μέρος της ομιλίας του, θα αφιερωθεί στη δράση του κόμματος και στην ενότητά του, κόντρα στους ψιθύρους που την αμφισβητούν. Άλλωστε πρόκειται και για μια ομιλία που θα οπλίσει τους συνέδρους με επιχειρήματα ενόψει της προεκλογικής μάχης που θα δώσει ο καθένας.

Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αν και θα απευθύνεται σε ένα κομματικό κοινό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα περιγράψει την πολιτικοϊδεολογική ταυτότητα της ΝΔ, καλώντας σε συστράτευση όλους εκείνους με τους οποίους η παράταξη συναντήθηκε το 2019 και το 2023.

