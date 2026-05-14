Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και το ραντεβού για την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανοίγει την Παρασκευή 15 Μαΐου τις εργασίες του συνεδρίου στο Metropolitan Expo, συμμετέχει σε συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και μεταβαίνει στη Μεσσηνία για διεθνές φόρουμ.

Στους ρυθμούς του 16ου Τακτικού της Συνεδρίου κινείται η Νέα Δημοκρατία, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει το σύνθημα της έναρξης των εργασιών το απόγευμα της Παρασκευής 15 Μαΐου. Η ομιλία του Πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για τις 19:25 στο Metropolitan Expo, όπου αναμένεται να θέσει το πολιτικό πλαίσιο της περιόδου, ενώ η ατζέντα του για το επόμενο τριήμερο περιλαμβάνει τόσο εσωκομματικές διαδικασίες όσο και σημαντικές διεθνείς επαφές.

Η τεχνητή νοημοσύνη και το κλείσιμο του συνεδρίου

Το Σάββατο 16 Μαΐου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί ξανά στον χώρο του συνεδρίου στις 11:30 το πρωί, αυτή τη φορά για να συμμετάσχει σε ένα ειδικό πάνελ συζήτησης με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο ο ίδιος δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θεωρείται κεντρικός πυλώνας για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της οικονομίας τα επόμενα χρόνια, την ίδια ώρα που οι σύνεδροι θα συνεχίζουν τις τοποθετήσεις τους. Η παρουσία του στο Metropolitan Expo θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 17 Μαΐου στις 12:05, όταν και θα πραγματοποιήσει την καταληκτική του ομιλία, κλείνοντας επίσημα τις εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Το ταξίδι στο Costa Navarino

Κι όμως, ενδιάμεσα από τις κομματικές υποχρεώσεις, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στη Μεσσηνία το βράδυ του Σαββάτου. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, θα συμμετάσχει στις εργασίες του «Europe Gulf Forum», μιας σημαντικής διοργάνωσης του Ομίλου Antenna σε συνεργασία με το Atlantic Council, η οποία λαμβάνει χώρα στο Costa Navarino. Η παρουσία του εκεί υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Αθήνα στις σχέσεις της Ευρώπης με τις χώρες του Κόλπου, ειδικά σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του στο φόρουμ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιστρέψει στην Αθήνα για να δώσει το «παρών» στην τελευταία ημέρα του συνεδρίου, όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο Τύπου.

