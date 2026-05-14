Μητσοτάκης στη βράβευση Ντράγκι: Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα στην κρίση

Καμία χώρα δεν υπέφερε περισσότερο από την Ελλάδα στην κρίση, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή απονομής του «Βραβείου Καρλομάγνου» στον Μάριο Ντράγκι.

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως «στρατηγική αυτονομία σημαίνει η Ευρώπη να λαμβάνει κυρίαρχες αποφάσεις για τις τεχνολογίες, τις αμυντικές δυνατότητες και την ενέργεια». Αναφερόμενος προσωπικά στον πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Σ' ευχαριστώ, Μάριο, που πίστεψες στην επιμονή μας».

Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα το ζήτημα της ασφάλειας, με την ευρύτερη έννοια του όρου, είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του και αναφέρθηκε στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που «γκρέμισε την ψευδαίσθηση ότι η ειρήνη στην ήπειρό μας ίσχυε αξιωματικά και δεν θα αμφισβητούνταν ποτέ».

«Ωστόσο, η ασφάλεια σήμερα εκτείνεται πολύ πέρα από την άμυνα. Περιλαμβάνει την ενέργεια, την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο, τα σύνορα, τις κρίσιμες υποδομές, την τεχνολογία, τις εφοδιαστικές αλυσίδες και την προστασία των δημοκρατικών μας θεσμών. Μια Ευρώπη που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό της δεν μπορεί να είναι πλήρως κυρίαρχη», είπε ο πρωθυπουργός.

«Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το ζήτημα της ασφάλειας της Ευρώπης, τότε η συλλογική μας άμυνα πρέπει να καταστεί κεντρικό στοιχείο της γεωπολιτικής μας σκέψης. Η ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής -το Άρθρο 42, παράγραφος 7, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση- παρέχει το πλαίσιο. Έχει έρθει ο χρόνος να το καταστήσουμε επιχειρησιακά αξιόπιστο, πολιτικά ουσιαστικό και πρακτικά εφαρμόσιμο σε περιόδους κρίσης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κλείνοντας την τοποθέτησή του .

Και όπου αντιμετωπίζουμε πραγματικά κοινές προκλήσεις, όπως η ενέργεια και η άμυνα, θα πρέπει να παραμείνουμε ανοιχτοί στον κοινό ευρωπαϊκό δανεισμό. Διότι τα κοινά αγαθά δικαιολογούν κοινά εργαλεία και οι κοινές προκλήσεις απαιτούν από κοινού θάρρος και τους απαραίτητους συμβιβασμούς. Όλοι πρέπει να θυσιάσουμε κάτι προκειμένου να ενισχύσουμε την Ευρώπη συνολικά.