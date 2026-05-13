Μητσοτάκης: Οι τιμές ρεύματος θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο βάζουμε ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα

Τις θέσεις της κυβέρνησης στον τομέα της ενέργειας διατύπωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με φόντο την ενεργειακή κρίση που προκαλεί η αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο συνέδριο των Financial Times, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Ben Hall, ο πρωθυπουργός επεσήμανε πως «διαθέτουμε μια πολύ σαφή και καλά καθορισμένη ενεργειακή στρατηγική».

Επεσήμανε σε αυτό το πλαίσιο πως η χώρα μας κατέχει ηγετική θέση στην ΕΕ αναφορικά «με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αν τη συγκρίνουμε με το σημείο αναφοράς του 2005. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά σχεδόν 50%».

«Είμαστε πρωτοπόροι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μια από τις δέκα κορυφαίες χώρες τόσο στην ηλιακή ενέργεια -στην ηλιακή ενέργεια, μάλιστα, βρισκόμαστε ακόμη υψηλότερα- όσο και στην αιολική. Παράγουμε περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής μας ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές», είπε και εξήγησε:

«Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο από την άποψη της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και επειδή μειώνει την τιμή της ενέργειας. Το 2019, η Ελλάδα είχε μακράν την υψηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα βρισκόμαστε κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ και είμαστε μεγάλοι εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε εξαγωγείς επειδή η ενέργειά μας είναι φθηνότερη και επειδή η ενέργεια ρέει από τη φθηνότερη χώρα προς την ακριβότερη. Αυτό, λοιπόν, αποτελεί μεγάλη επιτυχία».

Ωστόσο, συνέχισε ο πρωθυπουργός, «κάποια στιγμή διαπιστώσαμε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη ήταν πολύ πιο ακριβή από την υπόλοιπη Ευρώπη, και υπάρχουν λόγοι για τους οποίους συνέβη αυτό, τους οποίους αρχίζουμε να αντιμετωπίζουμε. Ξέρετε, ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο, και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα και καθώς, ελπίζω, το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο».

Νέα μέτρα στήριξης για το κόστος ζωής εάν χρειαστεί

«Κατανοούμε πλήρως ότι το κύριο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι κυβερνήσεις μας στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, είναι το προσιτό κόστος ζωής. Και πρέπει να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Ξέρετε, αρκετά συχνά στην Ευρώπη μιλάμε πολύ για ανταγωνιστικότητα. Και ορθώς, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα αποτελεί προϋπόθεση για την αντιμετώπιση της της κρίσης του προσιτού κόστους ζωής», τόνισε και συνέχισε:

«Χρειαζόμαστε υψηλότερους μισθούς, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο. Επομένως, αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του προσιτού κόστους ζωής για τους πολίτες μας, όλες οι εν ενεργεία κυβερνήσεις θα έχουν πρόβλημα, και γι' αυτό το θέμα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας μου».

«Φυσικά, όμως, πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Και αυτό ακριβώς κάναμε. Ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις», ανέφερε.

