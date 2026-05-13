Μαρινάκης: Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία

Snapshot Η παραβατικότητα στα πανεπιστήμια, κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πρέπει να αντιμετωπίζεται από την κανονική αστυνομία και όχι από την άοπλη πανεπιστημιακή αστυνομία.

Η κυβέρνηση προωθεί μέτρα πρόληψης όπως κάμερες και τουρνικέ, ενώ τονίζει την ανάγκη για γρήγορη επέμβαση της αστυνομίας και συλλήψεις σε περιπτώσεις βίας και εγκλημάτων στα ΑΕΙ.

Η παρουσία βαριά οπλισμένης αστυνομίας θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών βίας και εγκληματικότητας εντός πανεπιστημίων.

Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων και διατηρεί σταθερή τη στήριξή της στην Ουκρανία, χωρίς εκπτώσεις στα εθνικά συμφέροντα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διέψευσε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές, επισημαίνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, όπως έχει επανειλημμένα δηλωθεί από την κυβέρνηση.

Για τα επεισόδια που σημειώθηκαν χτες, Τρίτη 12 Μαΐου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΣΚΑΪ 103.

«Η άοπλη αστυνομία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την παραβατικότητα στα πανεπιστήμια»

Ο κ. Μαρινάκης, σημείωσε πως «η παραβατικότητα κυρίως σε πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης, είτε από εξωπανεπιστημιακούς είτε από κάποιους φοιτητές, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, γιατί δεν μπορεί η άοπλη αστυνομία να τους αντιμετωπίσει».

Σε αυτό το πλαίσιο υποστήριξε πως η πανεπιστημιακή αστυνομία «ήταν μια νομοθέτηση της πρώτης τετραετίας, πολύ καλών προθέσεων, η οποία θεωρώ ότι δεν προχώρησε, γιατί αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,, είναι μία σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία».

«Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μερικές φορές ανθρώπους οι οποίοι πάνε να σκοτώσουν, ένας άνθρωπος που πάει να χτυπήσει στο κεφάλι έναν συνάνθρωπό του, ουσιαστικά έχει ανθρωποκτόνο δόλο», εξήγησε και συνέχισε:

«Ή όταν στα υπόγεια πανεπιστημίων, όπως έχει συμβεί στην ΑΣΟΕΕ και στο Μετσόβιο, βρίσκεις μολότοφ ή ναρκωτικά, εκεί μιλάμε για βαρύ έγκλημα. Δεν μιλάμε για μία ήπια παραβατικότητα που μπορεί να αντιμετωπίσει μία άοπλη αστυνομία, όπως είναι η πανεπιστημιακή αστυνομία. Οπότε για εμένα το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται και το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που συνδράμει σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα, πρόληψης».

Επεξηγώντας, σημείωσε πως θα πρέπει να υπάρχουν κάμερες στις σχολές, ενώ τόνισε πως «έχει πολύ μεγάλη σημασία το drone το οποίο πλέον υπάρχει. Γιατί επεμβαίνει η πολιτική προστασία σε τρία λεπτά αντί για επτά λεπτά. Αυτά τα 4 λεπτά μπορεί να σώσουν ένα δάσος ή μια περιοχή. Αντίστοιχα εδώ, επειδή πλέον έχουμε επέμβαση της αστυνομίας, έχουμε συλλήψεις, έχουμε προσαγωγές, έχουμε δικογραφίες».

«Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα και θα σας πω ότι έχει γίνει γιατί έχω πάρει ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας, είναι τις κάμερες, τα τουρνικέ. Γίνεται για παράδειγμα μια εξαιρετική δουλειά στις εστίες από το Υπουργείο Παιδείας και κυρίως από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, την κυρία Ροκοφύλλου και όλη την υπόλοιπη διοίκηση», σημείωσε και πρόσθεσε:

«Πολλές φορές αυτή η δουλειά με τις νέες εστίες, οι οποίες υπάρχουν με τις ανακαινίσεις, μιλάμε τώρα, ήταν ντροπή η εικόνα. Πολλές φορές μπαίνουν κάποιοι διάφοροι οι οποίοι και τα ρημάζουν όλα αυτά».

Και σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: «Η παραβατικότητα των ελληνικών πανεπιστημίων, κυρίως στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, είτε από εξωπανεπιστημιακούς, είτε από φοιτητές ή «ημιπιτσιρικάδες», όπως είχαν ειπωθεί στο παρελθόν, που είναι ακόμα φοιτητές, αν και πλέον διαγράφονται από μια ηλικία και μετά, με κάποιες προϋποθέσεις, θα έπρεπε να είναι αντικείμενο και είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας. Γιατί δεν μπορεί μια άοπλη αστυνομία να αντιμετωπίσει αυτούς τους εγκληματίες… Για εμένα, όταν στο ζύγι μπαίνει η ασφάλεια πολίτη, φοιτητή, καθηγητή, με όλες αυτές τις ψευτο-ευαισθησίες της αριστεράς και της υποτιθέμενης προόδου, η ασφάλεια και η εφαρμογή του νόμου πρέπει να μπαίνει παραπάνω».

Για το θέμα της ασφάλειας, ιδίως εντός των πανεπιστημίων, ο κ. Μαρινάκης επεσήμανε: «Δυο επιχειρησιακά και ένα πολιτικό συμπέρασμα. Πρώτο το οποίο έχω να πω: να συνεχίσει να κάνει αυτό που κάνει η Αστυνομία και ο κύριος Χρυσοχοΐδης και μάλιστα αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία της ΔΑΟΕ είναι εντυπωσιακά, έχουμε για παράδειγμα 3.759 δράστες που έχουν συλληφθεί από 1140 υποθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, όπου χρειάζεται… Να σας πω γρήγορα σε ένα λεπτό, τρείς παρατηρήσεις».

«Πρώτη παρατήρηση, να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, εκτός αν υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να τα πηγαίνει σε γειτονιές και να τα πηγαίνει σε πανεπιστήμια και ας ενοχλούνται κάποιοι δήθεν ευαίσθητοι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ειδικά κάποια πανεπιστήμια που χρειάζεται, απ’ έξω συνεχώς αστυνομία», τόνισε και πρόσθεσε:

«Δεν έχει να φοβηθεί κανένας νόμιμος πολίτης από το να είναι 300 ή 200 μέτρα μία κλούβα η οποία να φυλάει τους φοιτητές και τους καθηγητές, εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Ένας ο οποίος δεν παρανομεί, μόνο ασφάλεια νιώθει με το να βλέπει αστυνομία και πρέπει να βλέπουμε, όπου χρειάζεται, όχι ντε και καλά, τα λέω τα πράγματα με το όνομα τους. Το δεύτερο που θέλω να πω, δηλαδή για παράδειγμα στο πανεπιστήμιο που αποφοίτησα, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, τέτοια περιστατικά δεν θυμάμαι να έχουν ακουστεί τελευταία 20 χρόνια…ούτε στην Καβάλα… σπάνια ακούς σε κάποια πολυτεχνεία της επαρχίας».

«Όσα πολλά έχουμε να πούμε ότι έχουμε κάνει σε επίπεδο καταστολής επιχειρήσεων συλλήψεων, κάτι το οποίο για 45 χρόνια στη μεταπολιτευτική Ελλάδα δεν γινόταν, με ευθύνη και ημών που τα ανεχόμασταν με μια λογική «μωρέ τώρα μη μας πουν φασίστες επειδή θέλουμε να καταργηθεί το άσυλο», τώρα γίνονται», σημείωσε και πρόσθεσε

«Γιατί δημοκράτης είναι αυτός που θέλει να καταργηθεί το άσυλο ανομίας και ζητάει την αστυνομία να συλλαμβάνει τους εγκληματίες, γιατί είναι κοινωνική πολιτική να προστατεύεις τον φοιτητή που πληρώνει ο μπαμπάς του και η μαμά του να σπουδάζει ειδικά στην επαρχία και δεν ανέχεται να χάνει εξάμηνα επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν τους επαναστάτες ή τους εγκληματίες. Προστατεύουμε τα παιδιά αυτά με το να εφαρμόζουμε τον νόμο, προστατεύουμε αυτούς οι οποίοι δεν τους περισσεύουν τα λεφτά και πληρώνουν κάθε μήνα τις υποχρεώσεις τους οι γονείς αυτοί και σπουδάζουν τα παιδιά τους, αυτοί είναι οι νοικοκυραίοι που κάποιοι ειρωνεύονται, αυτούς προστατεύεις με το να έχεις κάμερες, αστυνομία και συλλήψεις».

«Και το τρίτο που θέλω να πω και κλείνω ότι όλη αυτή η συζήτηση για πάρα πολλά χρόνια γινόταν με έντονη δόση υποκρισίας, γιατί, φέρτε σε δύσκολη θέση όποιον θέλετε από το υπόλοιπο πολιτικό σύστημα, κανένας από τους υπόλοιπους δεν κάνει τη σωστή αντιπολίτευση. Η σωστή αντιπολίτευση είναι αυτή: πιο γρήγορα κάμερες, ακόμα περισσότερες συλλήψεις, ακόμα περισσότερα μέτρα ασφάλειας», ανέφερε.

Σχετικά με το ναυτικό drone, που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει η Μεσόγειος να γίνει θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε χώρας, εν προκειμένου της Ουκρανίας έναντι της Ρωσίας».

«Η στάση μας υπέρ του αμυνόμενου, της Ουκρανίας, που είναι και η ευρωπαϊκή θέση είναι σταθερή αλλά δεν σημαίνει ότι θα κάνουμε εκπτώσεις στα ελάχιστα και αυτονόητα», τόνισε.

Ερωτηθείς εάν η στάση της Ελλάδας αλλάξει απέναντι στην Τουρκία σε περίπτωση που ψηφιστεί από το τουρκικό κοινοβούλιο και γίνει νόμος, η αντίληψή της περί «Γαλάζιας Πατρίδας», ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι «είμαστε σε αναμονή», ωστόσο τόνισε ότι μία τέτοια κίνηση είναι για εσωτερική κατανάλωση, «δεν παράγει κανέναν έννομο αποτέλεσμα, ως προς το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας».

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών

Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε: «Ξέρετε ότι όταν μπαίνουμε στον τελευταίο χρόνο μιας θητείας, μπαίνουμε σε έναν μήνα στον τελευταίο χρόνο, κάθε μήνα γράφονται σενάρια για εκλογές. Αυτό θα «βαρεθούμε» να το βλέπουμε. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Είπε, αστειευόμενος, σε ένα πηγαδάκι μετά την κοινοβουλευτική ομάδα που τον ρώτησαν, ότι σίγουρα θα γίνουν μετά τη ΔΕΘ. Γιατί και ο Μάρτιος του 2027 μετά τη ΔΕΘ είναι. Αυτό ήθελε να πει, ήταν έτσι μια εσωτερικής κατανάλωσης συζήτηση. Ο ίδιος έχει απαντήσει πάρα πολλές φορές και εγώ έχω επαναλάβει πάρα πολλές φορές ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Νομίζω, ότι ο τελευταίος Πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη θεσμικής συνέπειας και σοβαρότητας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας θυμίζω πέραν όλων όσων λένε οι εκθέσεις για το κράτος δικαίου, είναι ο Πρωθυπουργός που αυτό το οποίο είπε το τήρησε το '23, έδωσε με τον εκλογικό νόμο λιγότερες έδρες στο πρώτο κόμμα, εξεταστική για μειοψηφίες, κ.λπ.»

