Επεισόδια εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μετά την πρωινή επιδρομή στο ΑΠΘ

Ομάδα περίπου 10 ατόμων εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κρατώντας βαριοπούλες

Κατερίνα Ρίστα

  • Ομάδα περίπου 10 ατόμων με κράνη εισέβαλε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κρατώντας βαριοπούλες και προκάλεσε επεισόδια.
  • Άλλοι 7 ύποπτοι με κράνη και γάντια κινούνταν ύποπτα στο παρακείμενο άλσος του Πανεπιστημίου.
  • Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα ως ύποπτους για την επίθεση και διερευνά τη συμμετοχή τους.
  • Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών.
Επεισόδεια σημειώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης εντός και εκτός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μετά την πρωινή επιδρομή αντιεξουσιαστών εναντίον φοιτητών στο ΑΠΘ.

Μία ομάδα περίπου 10 ατόμων, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους με κράνη, εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο από την κάτω πύλη, κρατώντας βαριοπούλες, και κατευθύνθηκαν σε αίθουσα του ιδρύματος.

Την ίδια ώρα, υπήρξε αναφορά για ακόμα επτά άτομα με κράνη και γάντια που κινούνταν ύποπτα στο παρακείμενο του Πανεπιστημίου άλσος.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν επί της οδού Δημητσάνας 35, εξωτερικά του Πανεπιστημίου, 8 άτομα που έφεραν κράνη και γάντια.

Σε παρακείμενη καφετέρια, ακριβώς απέναντι από τους υπόπτους, εντοπίστηκαν δύο φοιτητές ελαφρά τραυματισμένοι. Τα θύματα αναγνώρισαν τα άτομα αυτά ως τους δράστες της επίθεσης που δέχθηκαν εντός του ιδρύματος. Οι 8 ύποπτοι προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Ενδοοικογενειακής Βίας (ΥΑΡΕΒ), όπου εξετάζεται η συμμετοχή τους στο περιστατικό.

Οι δύο τραυματίες φοιτητές παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων.

