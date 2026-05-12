Θεσσαλονίκη: Βίντεο από την επίθεση αντιεξουσιαστών σε φοιτητές στο ΑΠΘ - Επτά τραυματίες

Η επίθεση καταγράφηκε σε βίντεο όπου φαίνονται δράστες με κράνη, ρόπαλα και πυρσούς να χτυπούν φοιτητές.

Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Τρίτης (12/5) εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όταν αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα σε φοιτητές των ΕΑΑΚ.

Η επιδρομή που πραγματοποίησαν οι αντιεξουσιαστές στην Πολυτεχνική Σχολή καταγράφηκε σε βίντεο. Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που αποκαλύπτει το τοπικό μέσο ενημέρωσης, άτομα με κράνη κρατούν ρόπαλα και πυρσούς και χτυπούν άλλα άτομα, ενώ ακούγονται φωνές.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, η επίθεση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στους φοιτητές οι οποίοι έτρεχαν να κρυφτούν για να προστατευθούν, ενώ οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές στον χώρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες από την επιδρομή των αντιεξουσιαστών τραυματίστηκαν 7 άτομα.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για περαιτέρω χειρουργική και ορθοπεδική φροντίδα. Οι τραυματίες φέρουν κακώσεις, κατάγματα, εκδορές και μώλωπες και δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Σε 25 προσαγωγές προχώρησε η ΕΛΑΣ

Αυτήν την ώρα η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ έχει περικυκλωθεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο.

Παράλληλα αστυνομικοί των ΜΑΤ μπήκαν εντός της Σχολής και μέχρι στιγμής έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 25 προσαγωγές ατόμων.

