Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ
Το επεισόδιο σημειώθηκε μέσα στους χώροτς του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί της Τρίτης (12/5) σημειώθηκε μέσα στο ΑΠΘ.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, ομάδα αντιεξουσιαστών με ρόπαλα και κράνη επιτέθηκε σε μέλη των ΕΑΑΚ στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική Σχολή και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.
Φοιτητές που ήταν στον χώρο έτρεχαν πανικόβλητοι να προστατευθούν, ενώ οι δράστες της επίθεσης πέταξαν καπνογόνα και προκάλεσαν φθορές.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο της «βεντέτας» δύο ακροαριστερών ομάδων φοιτητών που έχει ξεκινήσει πριν από περίπου έναν χρόνο.
