Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας

Ως εκ θαύματος δεν υπήρξαν θύματα στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο και το γκρέμισε.

Το περιστατικό έλαβε χώρα περίπου στις 09:30 το πρωί της Τρίτης (12/5) όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το φορτηγό έπεσε πάνω στο περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας.

Τη στιγμή του ατυχήματος, το οποίο προκλήθηκε από την κακή εκτίμηση του οδηγού του έχασε τον έλεγχο κι έπεσε στο περίπτερο, μια κοπέλα ψώνιζε, όμως πρόλαβε κι απομακρύνθηκε την τελευταία στιγμή, πριν την παρασύρει το φορτηγό.

Και ο υπάλληλος του περιπτέρου, ευτυχώς δεν τραυματίστηκε από το περιστατικό. Οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το συμβάν, ενώ οι αστυνομικοί υπέβαλαν σε αλκοτέστ τον οδηγό.