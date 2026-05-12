Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

Σοκαριστικό ατύχημα είχε ο παίκτης του φετινού Survivor 2026, Σταύρος Φλώρος, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στα δύο του πόδια την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα.

Ο Σταύρος Φλώρος έχει τραυματιστεί στο δεξί πόδι, από τον αστράγαλο και κάτω ενώ στο αριστερό πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το γόνατο και κάτω. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι ο νεαρός έχασε πολύ αίμα και το επόμενο 48ώρο είναι κρίσιμο για τη ζωή του Σταύρου, όπως μετέφερε ο ΑΝΤ1.

Η ηλικία, η οικογένεια και η ζωή του

Ο Σταύρος Φλώρος είναι μεγαλωμένος σε μια οικογένεια με δέκα αδέρφια, ο 22χρονος από την Καβάλα διδάχθηκε από πολύ μικρός τι σημαίνει να μοιράζεσαι και να αντέχεις.

Παρά το γεγονός ότι ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την γη και τη χειρωνακτική εργασία.

Έχοντας εργαστεί σκληρά στην οικοδομή και στα χωράφια, σήμερα ασχολείται επαγγελματικά με τη μελισσοκομία στην οικογενειακή επιχείρηση, αποδεικνύοντας πως δεν φοβάται τον κόπο και τις αντίξοες συνθήκες.

https://www.instagram.com/p/DCPIGqtMMWx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Πώς έγινε το ατύχημα

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με την ονομασία «Adrien III» έφτασε στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα noticiasenunclic.com.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Διαβάστε επίσης