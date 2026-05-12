Survivor: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο ο Λιανός - Σε σοκ από τον τραυματισμό του Φλώρου

Ο παρουσιαστής του Survivor βρίσκεται στο πλευρό του 22χρονου που τραυματίστηκε σοβαρά

Δημήτρης Δρίζος

Survivor: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο ο Λιανός - Σε σοκ από τον τραυματισμό του Φλώρου
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Γιώργος Λιανός αποχωρεί προσωρινά από το ραδιόφωνο λόγω του σοβαρού τραυματισμού του παίκτη Σταύρου Φλώρου στο Survivor.
  • Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με την Acun Medya.
  • Ο Λιανός είναι στο πλευρό του Φλώρου και είναι συναισθηματικά επηρεασμένος από το περιστατικό.
  • Ο παρουσιαστής Γρηγόρης Αρναούτογλου δήλωσε ότι ο Λιανός θα επιστρέψει στην εκπομπή όταν αισθανθεί έτοιμος.
  • Το μυαλό του Λιανού είναι αποκλειστικά στην υγεία του παίκτη αυτή την περίοδο.
Snapshot powered by AI

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανακοίνωσε ότι ο συνεργάτης του στη ραδιοφωνική εκπομπή, Γιώργος Λιανός, δεν θα εμφανιστεί για μερικές ημέρες, καθώς είναι βαθιά επηρεασμένος από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη παίκτης στον διαγωνισμό επιβίωσης Survivor.

Ο Γιώργος Λιανός βρίσκεται στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Acun Medya.

Όπως αποκάλυψε ο Αρναούτογλου, ο τραυματισμός συνέβη το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, προκαλώντας σοκ στον Λιανό.

«Μίλησα μαζί του και με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να βγει στον αέρα για 2-3 ημέρες, καθώς είναι πολύ στενοχωρημένος και βρίσκεται δίπλα στον παίκτη», τόνισε ο παρουσιαστής.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισήμανε ότι ο Λιανός θα επιστρέψει στην εκπομπή όταν αισθανθεί έτοιμος, τονίζοντας πως το μυαλό του είναι αποκλειστικά στην υγεία του παίκτη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαίος επίτροπος σε Μητσοτάκη: Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο μεγιστάνα: Βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα μετά από καβγά με τη σύζυγό του για... αεροπορικά εισιτήρια

10:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γνωστός προπονητής περιγράφει την εμπειρία του με τον χανταϊό - «Παραλίγο να πεθάνω»

10:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τιμές εισιτηρίων, Ιράν, χώρες που κάνουν ντεμπούτο: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φετινό Μουντιάλ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Alex Zanardi

10:45WHAT THE FACT

Boeing Pelican: Το ακραίο αεροσκάφος των 152 μέτρων που θα κουβαλούσε φορτίο 1.270 τόνων

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Ανήλικοι διακινούσαν κάνναβη με ηλεκτρικά πατίνια– Συνελήφθησαν γονείς και ο προμηθευτής τους

10:30LIFESTYLE

Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την προβολή του παιχνιδιού

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Κοντά στην παραίτηση ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ: Πάνω απο 70 βουλευτές του ζητούν να αποχωρήσει

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Οπλισμένοι σαν αστακοί οι ληστές της Τιθορέας - Είχαν στην κατοχή τους ημιαυτόματα, χειροβομβίδες

10:21LIFESTYLE

Πασχάλης στο Newsbomb: «Η Eurovision έχει σνομπαριστεί αρκετά στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να είναι οι "Ολυμπιακοί Αγώνες" της μουσικής»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε

10:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος Έλληνας για οικονομικά αδικήματα στη Γερμανία

10:15WHAT THE FACT

Δημοφιλές νησί επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση αλκοόλ και οι τουρίστες είναι εξοργισμένοι

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

10:00ANNOUNCEMENTS

Tablets 2026: Γιατί είναι το απόλυτο εργαλείο για δουλειά και ψυχαγωγία

10:00ΥΓΕΙΑ

Άσκηση και ανάπτυξη στην παιδική ηλικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

10:30LIFESTYLE

Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την προβολή του παιχνιδιού

09:45LIFESTYLE

Survivor: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο ο Λιανός - Σε σοκ από τον τραυματισμό του Φλώρου

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Δεν θα επαναπατριστεί άμεσα - «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε» λέει ο Γεωργιάδης

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

09:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την πρόβα του Akyla πριν τον Α’ Ημιτελικό

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

06:37WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για το fake φιλί: Αυτή είναι η αλλοιωμένη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από AI

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Οπλισμένοι σαν αστακοί οι ληστές της Τιθορέας - Είχαν στην κατοχή τους ημιαυτόματα, χειροβομβίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ