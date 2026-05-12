Survivor: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο ο Λιανός - Σε σοκ από τον τραυματισμό του Φλώρου

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου ανακοίνωσε ότι ο συνεργάτης του στη ραδιοφωνική εκπομπή, Γιώργος Λιανός, δεν θα εμφανιστεί για μερικές ημέρες, καθώς είναι βαθιά επηρεασμένος από τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη παίκτης στον διαγωνισμό επιβίωσης Survivor.

Ο Γιώργος Λιανός βρίσκεται στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Acun Medya.

Όπως αποκάλυψε ο Αρναούτογλου, ο τραυματισμός συνέβη το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, προκαλώντας σοκ στον Λιανό.

«Μίλησα μαζί του και με ενημέρωσε ότι δεν μπορεί να βγει στον αέρα για 2-3 ημέρες, καθώς είναι πολύ στενοχωρημένος και βρίσκεται δίπλα στον παίκτη», τόνισε ο παρουσιαστής.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επισήμανε ότι ο Λιανός θα επιστρέψει στην εκπομπή όταν αισθανθεί έτοιμος, τονίζοντας πως το μυαλό του είναι αποκλειστικά στην υγεία του παίκτη.