Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Ακρωτηριάστηκε στο δεξί πόδι

Snapshot Ο Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, τραυματίστηκε σοβαρά από προπέλες τουριστικού σκάφους ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός αγωνίσματος.

Υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξιό αστράγαλο και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Οι πρώτοι που βοήθησαν τον τραυματία ήταν παίκτες του τουρκικού Survivor, ενώ η ψυχολογική κατάσταση των παικτών είναι σοβαρή και παρακολουθούνται από ψυχολόγους.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας διερευνά τα αίτια του ατυχήματος, ενώ η παραγωγή του Survivor και η Acun Medya ζητούν υπευθυνότητα και αποφυγή ανακριβών πληροφοριών.

Η κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου και η ψυχολογική στήριξη των συμμετεχόντων αποτελούν την προτεραιότητα της παραγωγής αυτή τη στιγμή.

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με την ονομασία «Adrien III» έφτασε στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα noticiasenunclic.com.

Το σκάφος που χτύπησε τον 22χρονο

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο παίκτης των Μπλε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με ψαροντούφεκο, εκτός διαδικασίας αγωνίσματος και γυρίσματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εκείνοι που τον εντόπισαν πρώτοι ήταν παίκτες του τουρκικού Survivor, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί και κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάνος Μαλλιαρός κατέρρευσε ψυχολογικά μόλις έμαθε τι συνέβη στον συμπαίκτη του και χρειάστηκε επίσης ιατρική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Το κλίμα στον Άγιο Δομίνικο περιγράφεται εξαιρετικά βαρύ, με όλους τους παίκτες να βρίσκονται σε σοκ και να παρακολουθούνται από ψυχολόγους της παραγωγής.

Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Survivor παραμένουν ανοιχτές, καθώς προτεραιότητα όλων αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου και η ψυχολογική στήριξη των παικτών.

Ανακοίνωση από Acun Medya

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

