Survivor: Ανακοίνωση από Acun Medya για τον Έλληνα – Σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση της υγείας του

Snapshot Ένας Έλληνας παίκτης του Survivor τραυματίστηκε σοβαρά αλλά σταθερά από τουριστικό σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Το ατύχημα συνέβη εκτός γυρισμάτων και δεν σχετίζεται με τη διαγωνιστική διαδικασία του ριάλιτι.

Ο παίκτης νοσηλεύεται στο Centro Médico Central Romana και η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αρμόδιες λιμενικές και ναυτικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος, ενώ ο παίκτης δεν είχε σημαδούρα σήμανσης στη θάλασσα.

Η παραγωγή Acun Medya καλεί σε υπευθυνότητα όσον αφορά τη διακίνηση πληροφοριών μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη έρευνα.

Η εταιρεία παραγωγής Acun Medya προχώρησε σε διευκρινίσεις σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο, τονίζοντας ότι το περιστατικό δεν συνδέεται με τη διαγωνιστική διαδικασία του ριάλιτι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο παίκτης τραυματίστηκε σοβαρά όταν παρασύρθηκε από τουριστικό σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός γυρισμάτων. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή, ενώ, όπως επισημαίνεται, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Η παραγωγή αναφέρει ακόμη ότι οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα και καλεί σε υπευθυνότητα όσον αφορά τη διακίνηση πληροφοριών μέχρι να ολοκληρωθεί η επίσημη έρευνα.

Η ανακοίνωση της Acun Medya αναφέρει:

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Τι αναφέρουν τα τοπικά μέσα για τον τραυματισμό του Έλληνα παίκτη

Σοβαρό ατύχημα με θύμα έναν Έλληνα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τον χτύπησε ενώ βρισκόταν στη θάλασσα για κατάδυση.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού της Δομινικανής Δημοκρατίας, αναφέρουν ότι το σκάφος «Adrien III» επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στο λιμάνι της Μπαγιαΐμπε μετά το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια τουριστικής εκδρομής προς τη νήσο Σαόνα.

Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του σκάφους, Γουόκερ Νέιθαν Πολάνκο Μοράλες, το σκάφος προσέκρουσε στον Έλληνα, ο οποίος έκανε κατάδυση στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα της ταινίας «Survivor».

Οι αρχές σημειώνουν ότι ο νεαρός δεν έφερε σημαδούρα σήμανσης στη θάλασσα.

Ο παίκτης έλαβε άμεσα τις πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και διακομίστηκε στο Centro Médico Central Romana, όπου νοσηλεύεται υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Οι λιμενικές και ναυτικές αρχές της χώρας διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος.

