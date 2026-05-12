Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου κατά τη διάρκεια του Survivor.

Ο παίκτης των Μπλε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με ψαροντούφεκο, εκτός διαδικασίας αγωνίσματος και γυρίσματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εκείνοι που τον εντόπισαν πρώτοι ήταν παίκτες του τουρκικού Survivor, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί και κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους που χτύπησε τον 22χρονο, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, ο Σταύρος Φλώρος, έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.