Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει ο 22χρονος παίκτης του Survivor

Δημήτρης Δρίζος

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Σταύρος Φλώρος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στον Άγιο Δομίνικο μετά από σοβαρό ατύχημα με ψαροντούφεκο, έχοντας ακρωτηριαστεί στο δεξί πόδι και τραυματιστεί σοβαρά στο αριστερό.
  • Το ατύχημα προκλήθηκε από τουριστικό σκάφος που τον χτύπησε κατά λάθος ενώ βρισκόταν σε απαγορευμένη περιοχή χωρίς σημαδούρα.
  • Οι πρώτες βοήθειες παρασχέθηκαν άμεσα και ο Φλώρος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για τη ζωή του και το αριστερό του πόδι.
  • Η ψυχολογική κατάσταση των συμπαικτών του είναι επιβαρυμένη, με την παραγωγή να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη.
  • Οι ελληνικές αρχές έχουν ενημερωθεί και είναι έτοιμες για επαναπατρισμό, ο οποίος όμως δεν θα γίνει άμεσα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του ασθενούς.
Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο Σταύρος Φλώρος στον Άγιο Δομίνικο, μετά το ατύχημα που είχε ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 και την ενημέρωση της μητέρας του Σταύρου, ο νεαρός μαζί με έναν ακόμη παίκτη του παιχνιδιού έκαναν ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα. Ωστόσο, οι δυο παίκτες κολυμπούσαν εντός του ορίου όπου απαγορεύονται να μπουν βάρκες.

Ο Σταύρος Φλώρος έχει τραυματιστεί στο δεξί πόδι, από τον αστράγαλο και κάτω ενώ στο αριστερό πόδι έχει ακρωτηριαστεί από το αριστερό πόδι και κάτω. Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι ο νεαρός έχασε πολύ αίμα και το επόμενο 48ώρο είναι κρίσιμο για τη ζωή του Σταύρου.

Να σημειωθεί πως ο νεαρός έμεινε στο νερό για περίπου 20 λεπτά μέχρι να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι γονείς του 22χρονου θα βρεθούν αύριο στον Άγιο Δομίνικο, για να σταθούν στο πλευρό του άτυχου Σταύρου.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με την ονομασία «Adrien III» έφτασε στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα noticiasenunclic.com.

img-20260511-wa0167.jpg

Το σκάφος που χτύπησε τον 22χρονο

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Πώς έγινε το ατύχημα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο παίκτης των Μπλε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με ψαροντούφεκο, εκτός διαδικασίας αγωνίσματος και γυρίσματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εκείνοι που τον εντόπισαν πρώτοι ήταν παίκτες του τουρκικού Survivor, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί και κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Μάνος Μαλλιαρός κατέρρευσε ψυχολογικά μόλις έμαθε τι συνέβη στον συμπαίκτη του και χρειάστηκε επίσης ιατρική υποστήριξη, με αποτέλεσμα να βρίσκεται υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο.

Το κλίμα στον Άγιο Δομίνικο περιγράφεται εξαιρετικά βαρύ, με όλους τους παίκτες να βρίσκονται σε σοκ και να παρακολουθούνται από ψυχολόγους της παραγωγής.

Οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Survivor παραμένουν ανοιχτές, καθώς προτεραιότητα όλων αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου και η ψυχολογική στήριξη των παικτών.

Ανακοίνωση από Acun Medya

«Σε συνέχεια της αρχικής μας ανακοίνωσης σχετικά με το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινή γνώμη αλλά και πρωτίστως απέναντι στον ίδιο τον παίκτη, κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε διευκρινίσεις αναφορικά με τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ατύχημα φέρεται να έλαβε χώρα όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε τον παίκτη, ο οποίος ψάρευε με ψαροντούφεκο εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας του ριάλιτι.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την παροχή βοήθειας και την ασφαλή μεταφορά του τραυματία, ενώ οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος προκειμένου να εξακριβωθούν πλήρως οι συνθήκες.

Ο παίκτης παραμένει στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.

Με σεβασμό προς τον τραυματία και την οικογένειά του, παρακαλούμε για υπευθυνότητα και αποφυγή αναπαραγωγής ανακριβών πληροφοριών μέχρι την ολοκλήρωση της επίσημης διερεύνησης. Δεσμευόμαστε για την άμεση ενημέρωσή σας σε σχέση με την εξέλιξη και διαλεύκανση του περιστατικού».

Δεν θα επαναπατριστεί άμεσα - «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε» λέει ο Γεωργιάδης

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο ενώ έκανε ψαραοντούφεκο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο 22χρονος έχει ακρωτηριαστεί στο δεξί του πόδι, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το αριστερό.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε πως οι ελληνικές Αρχές έχουν ενημερωθεί ωστόσο ο νεαρός δεν θα επαναπατριστεί άμεσα λόγω της κατάστασής του ωστόσο υπογράμμισε πως «είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπως κάθε Έλληνα πολίτη».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Κράτους Δικαίου σε Κυριάκο Μητσοτάκη: Έχετε σημειώσει σημαντική πρόοδο στο Κράτος Δικαίου

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ με τον θάνατο μεγιστάνα: Βρέθηκε νεκρός σε διαμέρισμα μετά από καβγά με τη σύζυγό του για... αεροπορικά εισιτήρια

10:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γνωστός προπονητής περιγράφει την εμπειρία του με τον χανταϊό - «Παραλίγο να πεθάνω»

10:53ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τιμές εισιτηρίων, Ιράν, χώρες που κάνουν ντεμπούτο: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φετινό Μουντιάλ

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Χαρδαλιάς: «Δίνουμε ξανά στους πολίτες το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο»

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ για τον Alex Zanardi

10:45WHAT THE FACT

Boeing Pelican: Το ακραίο αεροσκάφος των 152 μέτρων που θα κουβαλούσε φορτίο 1.270 τόνων

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αντιεξουσιαστές επιτέθηκαν με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές μέσα στο ΑΠΘ

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Ανήλικοι διακινούσαν κάνναβη με ηλεκτρικά πατίνια– Συνελήφθησαν γονείς και ο προμηθευτής τους

10:30LIFESTYLE

Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την προβολή του παιχνιδιού

10:28ΚΟΣΜΟΣ

Κοντά στην παραίτηση ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ: Πάνω απο 70 βουλευτές του ζητούν να αποχωρήσει

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Οπλισμένοι σαν αστακοί οι ληστές της Τιθορέας - Είχαν στην κατοχή τους ημιαυτόματα, χειροβομβίδες

10:21LIFESTYLE

Πασχάλης στο Newsbomb: «Η Eurovision έχει σνομπαριστεί αρκετά στην Ελλάδα, θα μπορούσαν να είναι οι "Ολυμπιακοί Αγώνες" της μουσικής»

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε

10:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 38χρονος Έλληνας για οικονομικά αδικήματα στη Γερμανία

10:15WHAT THE FACT

Δημοφιλές νησί επιβάλλει προσωρινή απαγόρευση αλκοόλ και οι τουρίστες είναι εξοργισμένοι

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

10:00ANNOUNCEMENTS

Tablets 2026: Γιατί είναι το απόλυτο εργαλείο για δουλειά και ψυχαγωγία

10:00ΥΓΕΙΑ

Άσκηση και ανάπτυξη στην παιδική ηλικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:53ΕΛΛΑΔΑ

Σταυρός Φλώρος: Αυτός είναι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε - Έχασε το αριστερό πόδι

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση - Τα τελευταία νέα της υγείας του

10:08LIFESTYLE

Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

08:54ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Ποιος είναι ο 22χρονος παίκτης του Survivor που ακρωτηριάστηκε στον Άγιο Δομίνικο

08:22ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 13 Μαΐου: Ποιοι κατεβάζουν ρολά - Τι θα γίνει με τα σχολεία - Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Πώς έγινε το ατύχημα στον Άγιο Δομίνικο - Αυτό είναι το σκάφος που τον χτύπησε

10:30LIFESTYLE

Survivor: Ο ΣΚΑΪ αναστέλλει την προβολή του παιχνιδιού

09:45LIFESTYLE

Survivor: Αποχωρεί από το ραδιόφωνο ο Λιανός - Σε σοκ από τον τραυματισμό του Φλώρου

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Φλώρος: Δεν θα επαναπατριστεί άμεσα - «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε» λέει ο Γεωργιάδης

09:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται 10ήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες - Πότε θα μπούμε στο καλοκαίρι

09:46LIFESTYLE

Eurovision 2026: Διέρρευσαν βίντεο από την πρόβα του Akyla πριν τον Α’ Ημιτελικό

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και το γκρέμισε

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Έφτασε η ώρα του Akyla – Απόψε ο Α’ ημιτελικός

08:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Υπουργός άλλης χώρας στο Eurogroup πρότεινε να πουληθεί η Ακρόπολη –Της απάντησα "σκάσε"»

06:37WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν: Αν κοιμάστε με ανεμιστήρα σταματήστε το αμέσως - Αυτός είναι ο λόγος

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

07:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για το fake φιλί: Αυτή είναι η αλλοιωμένη φωτογραφία του Τσέχου, την πέρασαν από AI

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Απίστευτη γκάφα Ολλανδών νοσηλευτών τους έβαλε σε καραντίνα έξι εβδομάδων

10:26ΕΛΛΑΔΑ

Οπλισμένοι σαν αστακοί οι ληστές της Τιθορέας - Είχαν στην κατοχή τους ημιαυτόματα, χειροβομβίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ