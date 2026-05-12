Survivor: Στο νοσοκομείο και ο Μάνος Μαλλιαρός με νευρικό κλονισμό μετά τον ακρωτηριασμό του Φλώρου

Σε σοκ βρίσκονται οι παίκτες του Survivor μετά το σοβαρό ατύχημα του Σταύρου Φλώρου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά και στα δύο του πόδια την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο χωρίς σημαδούρα.

Μαζί με τον Σταύρο Φλώρο, την ώρα που σημειώθηκε το σοκαριστικό ατύχημα βρισκόταν ακόμη ένας παίκτης του ριάλιτι επιβίωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 ο παίκτης που ήταν στο πλευρό του Σταύρου Φλώρου, ήταν ο Μάνος Μαλλιαρός ο οποίος βοήθησε τον τραυματία να βγει από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό ο Μάνος Μαλλιαρός που ήταν αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος, έπαθε νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Αγίου Δομινίκου, όπου και παρακολουθείται από γιατρούς.

«Μακάρι όλα να πάνε καλά!»

Σε δημόσια τοποθέτηση μέσω social media προχώρησε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός θέλοντας να βάλει ένα τέλος στη φημολογία ότι ο παίκτης του Survivor που τραυματίστηκε σοβαρά είναι ο αδελφός του, Μάνος.

Ο Γιάννης Μαλλιαρός θέλησε να αποσαφηνίσει την κατάσταση και να ενημερώσει όσους είχαν εκφράσει ανησυχία, διευκρινίζοντας πως, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει μέχρι στιγμής η οικογένεια, το περιστατικό δεν αφορά τον αδερφό του.

«Σε σχέση με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν για τραυματισμό παίκτη στο Survivor, μέχρι στιγμής η ενημέρωση που έχουμε είναι πως δεν αφορά τον αδερφό μου Εύχομαι περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στον παίκτη Μακάρι όλα να πάνε καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο αδερφός του Μάνου Μαλλιαρού.

Πώς έγινε το ατύχημα

Το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με την ονομασία «Adrien III» έφτασε στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου, μετά από ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά του νησιού Σαόνα, κατά το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα noticiasenunclic.com.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον 22χρονο Σταύρο Φλώρο, ο οποίος έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

Το Πολεμικό Ναυτικό, ως αρμόδια ναυτική αρχή, διερευνά τα αίτια του περιστατικού και εξετάζει τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

