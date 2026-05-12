Σταύρος Φλώρος: Δεν θα επαναπατριστεί άμεσα - «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε» λέει ο Γεωργιάδης

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομίνικο ενώ έκανε ψαραοντούφεκο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ο 22χρονος έχει ακρωτηριαστεί στο δεξί του πόδι, ενώ οι γιατροί δίνουν μάχη για να σώσουν το αριστερό.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε πως οι ελληνικές Αρχές έχουν ενημερωθεί ωστόσο ο νεαρός δεν θα επαναπατριστεί άμεσα λόγω της κατάστασής του ωστόσο υπογράμμισε πως «είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπως κάθε Έλληνα πολίτη».

Το μοιραίο λάθος ενώ έκανε ψαροντούφεκο

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση του σοβαρού τραυματισμού του Σταύρου Φλώρου κατά τη διάρκεια του Survivor.

Ο παίκτης των Μπλε τραυματίστηκε πολύ σοβαρά ενώ βρισκόταν στη θάλασσα με ψαροντούφεκο, εκτός διαδικασίας αγωνίσματος και γυρίσματος.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως εκείνοι που τον εντόπισαν πρώτοι ήταν παίκτες του τουρκικού Survivor, οι οποίοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι είχε συμβεί και κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους που χτύπησε τον 22χρονο, Walker Nathan Polanco Morales, το πλοίο κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, ο Σταύρος Φλώρος, έκανε κατάδυση χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γίνονται τα γυρίσματα του «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των εξωλέμβιων κινητήρων. Του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το Εθνικό Σύστημα Άμεσης Ανταπόκρισης 9-1-1 και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα.

