Οπλισμένοι σαν αστακοί οι ληστές της Τιθορέας - Είχαν στην κατοχή τους ημιαυτόματα, χειροβομβίδες

Χτύπημα στο οργανωμένο έγκλημα πραγματοποίησε η ΕΛΑΣ με τους 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας στην Τιθορέα. Από τους συλληφθέντες, οι 5 συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά το περιστατικό, αφού είχαν εγκαταλείψει το πρώτο όχημά τους και είχαν επιβιβαστεί σε δεύτερο για τη διαφυγή τους.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι οι δράστες είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό, ανάμεσά του 4 χειροβομβίδες, ημιαυτόματα όπλα και πιστόλια με σφαίρες στη θαλάμη.

Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου οι αστυνομικοί τους καταδίωξαν άμεσα και τελικά τους εγκλώβισαν, καταφέρνοντας να τους συλλάβουν.

«Αυτή ήταν η ενημέρωση που είχαμε από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δεν δίστασαν λεπτό να τους ακολουθήσουν, να τους καταδιώξουν για κάποια χιλιόμετρα, και στη συνέχεια να τους εγκλωβίσουν σε κάποιο σημείο, κατευθυνόταν προς την Αττική το όχημα.

Επίσης γνώριζαν ότι υπήρχε μεγάλο ποσό στην τράπεζα, το οποίο δεν μπορούσαν να αποσπάσουν. Προφανώς κατά κάποιον τρόπο είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις των εργαζομένων της τράπεζας και πώς ακριβώς γίνεται η χρηματαποστολή σε αυτό το κατάστημα, για αυτό ακριβώς και επέλεξαν αυτό», είπε η κυρία Δημογλίδου.

Σύμφωνα με την ίδια, η επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. οργανώθηκε άμεσα μετά την ενημέρωση για τη μεγάλη ληστεία και τη γρήγορη διαφυγή των δραστών. Όπως εξήγησε, οι ληστές φαίνεται πως είχαν παρακολουθήσει τις κινήσεις της τράπεζας και τη διαδικασία χρηματαποστολής, επιλέγοντας στοχευμένα το συγκεκριμένο υποκατάστημα.

Τα προφίλ των δραστών

Σε ό,τι αφορά τα προφίλ των συλληφθέντων, η κυρία Δημογλίδου σημείωσε ότι οι περισσότεροι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη πλήρης εικόνα για τον ρόλο του καθενός. Πρόκειται, όπως είπε, για άτομα ηλικίας 24 έως 33 ετών, ενώ εξετάζεται η πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες ληστείες.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές ερευνούν την υπόθεση και αναζητούν πιθανούς συνεργούς των ληστών. «Αναζητούν και άλλα άτομα οι αστυνομικοί χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα αριθμό όλων των εμπλεκομένων. Οι δράστες δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή, προφανώς επέλεξαν το κατάστημα της τράπεζας αντιλαμβανόμενοι ότι δεν υπάρχει πολύ κοντά αστυνομικό τμήμα, δηλαδή χρειαζόταν τουλάχιστον ένα τέταρτο να φτάσει το πρώτο περιπολικό» πρόσθεσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

