Χρυσοχοΐδης: Παρακολουθούσαμε καιρό τη συμμορία των ληστών της Τιθορέας - Τι είπε για όπλα, κίνηση

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μίλησε για το χτύπημα της ΕΛ.ΑΣ. στο οργανωμένο έγκλημα με τη σύλληψη των οκτώ ληστών, που «σήκωσαν» χθες από την Τιθορέα περίπου 200.000 ευρώ.

Όπως είπε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, οι Αρχές είχαν εντοπίσει τη συμμορία και τους παρακολουθούσαν για καιρό, περιμένοντας το χτύπημά τους για να τους φέρουν ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπερ κι εγένετο.

Εξάλλου, μιλώντας στην ΕΡΤ αναφέρθηκε στο πρόβλημα της οπλοκατοχής, το οποίο ναι μεν έχει έξαρση στην Κρήτη, καθώς παραμένουν πολλά όπλα κρυμμένα στα σπίτια και στις σπηλιές, όμως το πρόβλημα είναι πανελλαδικό όπως είπε.

Πρόσθεσε δε, ότι μόλις τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, όλα αυτά τα όπλα θα διοχετευτούν παράνομα σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και στο κυκλοφοριακό τονίζοντας ότι το λεκανοπέδιο έχει τέσσερις φορές περισσότερα οχήματα απ' όσα μπορεί να αντέξει το δίκτυο, ενώ μίλησε για το σχέδιο «κόμβος» που θα έρθει για να δώσει λύσεις. Τέλος, επανέλαβε ότι η χώρα δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές για να υποστηρίξει την κίνηση των ηλεκτρικών πατινιών.



