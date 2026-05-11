Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Στα χέρια των αρχών 8 άτομα, έξι άνδρες και δύο γυναίκες

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πρωινής ληστείας στην Τιθορέα Φθιώτιδας.

Απογευματινές ώρες σήμερα προσήχθησαν στην έδρα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος 8 άτομα (6 άνδρες και 2 γυναίκες) και εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση της ληστείας που έλαβε χώρα πρωινές ώρες σήμερα 11/05/2026 σε υποκατάστημα τράπεζας σε περιοχή της Φθιώτιδας, καθώς και σε έτερες ληστείες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ

Από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχει εντοπισθεί βαρύς οπλισμός. Στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν γεμιστήρες, πυροκροτητές και φυσίγγια, ενώ στην κατοχή τους, 4 χειροβομβίδες, ένα καλάσκνικοφ, ένα όπλο skorpion και 4 πιστολιά.

Το χρονικό και το ηχητικό ντοκουμέντο

Στην Τιθορέα μια επαγγελματική ομάδα ληστών, με βαρύ οπλισμό και απόλυτη ψυχραιμία, εισέβαλε σε υποκατάστημα τράπεζας την ώρα που είχε μόλις φτάσει η χρηματαποστολή. Οι τρεις ληστές που είχαν πάνω τους ούζι, καλάσνικοφ και πιστόλι, αφού άρπαξαν 200.000 ευρώ βγήκαν από την τράπεζα και κινήθηκαν προς το αυτοκίνητο διαφυγής τους. Έκαναν όμως ένα λάθος. Τους έπεσαν χαρτονομίσματα και κινητό. Το κινητό το πήραν όχι όμως όλα τα χαρτονομίσματα. Ο ένας για να μην κινήσει υποψίες κρατούσε μαγκούρα και έκανε πως κουτσαίνει.

Και οι δυο φορούσαν περούκες, μαντήλια, καπέλα και επικοινωνούσαν με ασυρμάτους. Κάλυψαν χαρακτηριστικά προσώπου αλλά και σωματοδομή δυσκολεύοντας το έργο της αστυνομίας. Λίγες ώρες αργότερα το όχημά τους εντοπίστηκε στη Φθιώτιδα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας με κατεύθυνση προς το Ζεμενό. Περίπου 50χλμ απόσταση από την τράπεζα που σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση.

Ακούστε εδώ το ηχητικό ντοκουμέντο από την ληστεία:

