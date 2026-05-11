Ληστεία στην Κάτω Τιθορέα: Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν... χαλαροί από την τράπεζα με αυτοκίνητο

Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν από υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα

Στόχος ένοπλων δραστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow.gr, οι ληστές ήταν τρεις και εισέβαλαν στο υποκατάστημα με καλάσνικοφ λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

Μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τρία άτομα την ώρα της επίθεσης. Ένας καλοντυμένος κύριος απείλησε με πιστόλι τους υπαλλήλους, ενώ συνεργός του, που έφερε βαρύ οπλισμό, κατέβηκε στο χώρο του χρηματοκιβωτίου, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr.

Δείτε φωτογραφίες από την στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο:

Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν από υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Lamianow.gr

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι δράστες απέκτησαν 200.000 ευρώ. Βγαίνοντας από το υποκατάστημα, ένα μέρος των χρημάτων έπεσε, και οι δράστες σταμάτησαν για να τα μαζέψουν και στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με ένα αυτοκίνητο ασημί χρώματος, το οποίο οδηγούσε ένας ακόμη συνεργός τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού.

Το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή πραγματοποιώντας ελέγχους και αναζητήσεις για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

