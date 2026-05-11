Ληστεία τράπεζας στην Τιθορέα: Βρέθηκε το αυτοκίνητο στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας

Στην Αγία Μαρίνα Φθιώτιδας προς το Ζεμενό βρέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες στην σημερινή ληστεία στην Τιθορέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκε στη Φθιώτιδα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας με κατεύθυνση προς το χωριό Ζεμενο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν υλικό απο κάμερες ασφαλείας καθώς θεωρούν δεδομένο ότι είτε τους περίμενε συνεργός τους είτε είχαν αφήσει εκεί δεύτερο όχημα διαφυγής.

Το χρονικό της ληστείας με καλάσνικοφ

Υπενθυμίζεται ότι στόχος ένοπλων δραστών έγινε ένα υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα, το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow.gr, οι ληστές ήταν τρεις και εισέβαλαν στο υποκατάστημα με καλάσνικοφ λίγο μετά τις 10:00 το πρωί.

Μέσα στην τράπεζα βρίσκονταν τρία άτομα την ώρα της επίθεσης. Ένας καλοντυμένος κύριος απείλησε με πιστόλι τους υπαλλήλους, ενώ συνεργός του, που έφερε βαρύ οπλισμό, κατέβηκε στο χώρο του χρηματοκιβωτίου, όπως αναφέρει το LamiaReport.gr.

Δείτε φωτογραφίες από την στιγμή που οι δράστες φεύγουν από το σημείο:

Η στιγμή που οι δράστες φεύγουν από υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Lamianow.gr

Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι οι δράστες απέκτησαν 200.000 ευρώ. Βγαίνοντας από το υποκατάστημα, ένα μέρος των χρημάτων έπεσε, και οι δράστες σταμάτησαν για να τα μαζέψουν και στην συνέχεια τράπηκαν σε φυγή με ένα αυτοκίνητο ασημί χρώματος, το οποίο οδηγούσε ένας ακόμη συνεργός τους. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι δράστες διέφυγαν με κατεύθυνση προς τη Βελίτσα Παρνασσού.

