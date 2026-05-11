Ηχητικό ντοκουμέντο - Ληστεία στην Τιθορέα: Φωνές τρόμου στη θέα των ληστών με ούζι και καλάσνικοφ

Το Newsbomb εξασφάλισε ηχητικό ντοκουμέντο με τις φωνές των τρομοκρατημένων πολιτών τη στιγμή που οι βαριά οπλισμένοι δράστες τρέχουν έπειτα από την ληστεία σε τράπεζα στην Τιθορέα Φθιώτιδας, προς το όχημα διαφυγής και εργαζόμενοι της τράπεζας αλλά και αυτόπτες μάρτυρες καλούν την αστυνομία.

Ακούστε εδώ το ηχητικό ντοκουμέντο από την ληστεία:

Το χρονικό της ληστείας

Στην Τιθορέα μια επαγγελματική ομάδα ληστών, με βαρύ οπλισμό και απόλυτη ψυχραιμία, εισέβαλε σε υποκατάστημα τράπεζας την ώρα που είχε μόλις φτάσει η χρηματαποστολή. Οι τρεις ληστές που είχαν πάνω τους ούζι, καλάσνικοφ και πιστόλι, αφού άρπαξαν 200.000 ευρώ βγήκαν από την τράπεζα και κινήθηκαν προς το αυτοκίνητο διαφυγής τους. Έκαναν όμως ένα λάθος. Τους έπεσαν χαρτονομίσματα και κινητό. Το κινητό το πήραν όχι όμως όλα τα χαρτονομίσματα. Ο ένας για να μην κινήσει υποψίες κρατούσε μαγκούρα και έκανε πως κουτσαίνει.

Και οι δυο φορούσαν περούκες, μαντήλια, καπέλα και επικοινωνούσαν με ασυρμάτους. Κάλυψαν χαρακτηριστικά προσώπου αλλά και σωματοδομή δυσκολεύοντας το έργο της αστυνομίας. Λίγες ώρες αργότερα το όχημά τους εντοπίστηκε στη Φθιώτιδα στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας με κατεύθυνση προς το Ζεμενό. Περίπου 50χλμ απόσταση από την τράπεζα που σημειώθηκε η ένοπλη επίθεση.

