Διπλό μέτωπο της κυβέρνησης κατά Τσίπρα - Ανδρουλάκη

Σε μια σαφή προσπάθεια πολιτικής επαναχάραξης των διαχωριστικών γραμμών απέναντι τόσο στον Αλέξη Τσίπρα όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη, η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους και επιλέγει στρατηγική διμέτωπης σύγκρουσης με ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σε μια ιδιαίτερα επιθετική πολιτική παρέμβαση του στο ραδιόφωνο του Alpha επιχείρησε να αποδομήσει πλήρως το πολιτικό αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ ταυτόχρονα κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής και τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι έχουν επιλέξει «το γήπεδο του λαϊκισμού και της παροχολογίας».

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι η πολιτική συζήτηση των επόμενων μηνών θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σύγκριση της σημερινής κατάστασης με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά με το 2015, ενώ παράλληλα εκτιμούν ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί να ανακτήσει αντιπολιτευτικό χώρο υιοθετώντας όλο και πιο συγκρουσιακή ρητορική απέναντι στην κυβέρνηση.

«Το αληθινό πρόσωπο του Τσίπρα είναι το 2015»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες δημόσιες εμφανίσεις του συνιστούν «επανάληψη της ίδιας ρητορικής πριν από το rebranding».

Ο Παύλος Μαρινάκης περιέγραψε τον Αλέξη Τσίπρα ως έναν πολιτικό που «θέλει να είναι ευχάριστος χωρίς να λέει κάτι ουσιαστικό», επιμένοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί «καμία κοστολογημένη πρόταση με αρχή, μέση και τέλος».

Η κυβέρνηση επαναφέρει στο προσκήνιο τα γεγονότα του 2015, αποδίδοντας προσωπικά στον πρώην πρωθυπουργό την επιβολή των capital controls, το κλείσιμο των τραπεζών και του χρηματιστηρίου, αλλά και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, η σημερινή κυβέρνηση παρέλαβε μια ΔΕΗ που «είχε καταρρεύσει οικονομικά» και χρειάστηκε, όπως είπε, «διαδικασία διάσωσης ώστε να μην επιβαρυνθεί ο Έλληνας φορολογούμενος με 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ».

Στην ίδια γραμμή, η κυβέρνηση επιχείρησε να αποδομήσει και την αντιπολιτευτική κριτική για τα κόκκινα δάνεια και τους πλειστηριασμούς, θυμίζοντας ότι επί ΣΥΡΙΖΑ θεσπίστηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και ήρθη η προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η οικονομία ως βασικό πεδίο σύγκρισης

Το κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκει να μεταφέρει τη συζήτηση στα οικονομικά μεγέθη της τελευταίας εξαετίας, θεωρώντας ότι εκεί διαθέτει το ισχυρότερο πολιτικό επιχείρημα.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα του 2019 ήταν «27η στις 27 χώρες της Ευρώπης στην ανάπτυξη», αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή εικόνα της οικονομίας με στοιχεία όπως η αύξηση των επενδύσεων κατά 95%, η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας και η άνοδος του κατώτατου και του μέσου μισθού.

«Δεν υπάρχουν πατριωτικοί φόροι, υπάρχουν πατριωτικές μειώσεις φόρων», σημείωσε χαρακτηριστικά, επαναφέροντας το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερής μείωσης φορολογικών βαρών.

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναγνωρίζουν πάντως ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και βασική πηγή κοινωνικής δυσαρέσκειας. Ωστόσο εκτιμούν ότι η πολιτική σύγκριση με την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να λειτουργεί υπέρ της ΝΔ.

«Το ΠΑΣΟΚ μετακόμισε στο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η επιλογή της κυβέρνησης να ανεβάσει κατακόρυφα τους τόνους και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε ευθέως τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι έχει οδηγήσει το κόμμα του «στο γήπεδο του λαϊκισμού, των συνθημάτων και της παροχολογίας», υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ εγκατέλειψε τη γραμμή της θεσμικής υπευθυνότητας που ακολουθούσε την περίοδο της οικονομικής κρίσης.

Μάλιστα, υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ επί Φώφης Γεννηματά και Βαγγέλη Βενιζέλου βρισκόταν απέναντι στη ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ και «μαζί με τη ΝΔ προσπαθούσε να κρατήσει τη χώρα στην Ευρώπη».

Κατά τον ίδιο, η σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ «επέλεξε να συνομιλήσει με τους θύτες εκείνης της εποχής», ενώ άφησε αιχμές και για την απόφαση του συνεδρίου του κόμματος να αποκλείσει εκ των προτέρων ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ.

Οι δημοσκοπήσεις και ο στόχος της αυτοδυναμίας

Παρά τη σαφή πρωτιά της ΝΔ στις δημοσκοπήσεις, η κυβέρνηση εμφανίζεται να κρατά χαμηλούς τόνους ως προς την εκλογική προοπτική.

Ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η ΝΔ παραμένει «η πρώτη κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τόσο μεγάλη διαφορά από το δεύτερο κόμμα», ωστόσο αναγνώρισε ότι τα ποσοστά των τελευταίων μετρήσεων εξακολουθούν να απέχουν από τον στόχο μιας νέας αυτοδυναμίας. Άφησε όμως να εννοηθεί ότι ο στόχος δεν είναι ανέφικτος.

Σύμφωνα με τη στρατηγική που περιγράφει το κυβερνητικό επιτελείο, το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να επαναφέρει στην πρώτη γραμμή την ατζέντα της καθημερινότητας, της οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων, επενδύοντας στην εικόνα της πολιτικής σταθερότητας απέναντι σε μια αντιπολίτευση που χαρακτηρίζει «λαϊκιστική».

Το βασικό μήνυμα του Μαξίμου είναι ότι οι πολίτες έχουν πλέον «μέτρο σύγκρισης» από την εμπειρία των προηγούμενων κυβερνήσεων και ότι η εκλογική μάχη του 2027 θα κριθεί ανάμεσα στη σταθερότητα και την επιστροφή, όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη, «σε πολιτικές που κόστισαν ακριβά στη χώρα».

