Μητσοτάκης: Όχι σε πρόωρες εκλογές, μήνυμα σε Καραμανλή, σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα

Κώστας Τσιτούνας

Το Μαξίμου επενδύει πολιτικά στο συνέδριο της ΝΔ, κλείνει τα σενάρια εκλογών πριν από το 2027, αφήνει αιχμές για την απουσία Καραμανλή και εξαπολύει ολομέτωπη επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα για τράπεζες, ΔΕΗ και κόκκινα δάνεια

Κώστας Τσιτούνας

  • Το κυβερνητικό στρατόπεδο θεωρεί το συνέδριο της ΝΔ ως σημείο επανεκκίνησης και πολιτικής συσπείρωσης με στόχο την κυριαρχία μέχρι τις εκλογές του 2027.
  • Το Μέγαρο Μαξίμου αποφεύγει τη σύγκρουση για την απουσία Καραμανλή, αλλά στέλνει μήνυμα κριτικής προς όσους αποστασιοποιούνται από την ηγεσία Μητσοτάκη.
  • Η κυβέρνηση αποκλείει πρόωρες εκλογές και διαβεβαιώνει ότι οι κάλπες θα στηθούν κανονικά το 2027, τηρώντας τη θεσμική συνέπεια.
  • Το Μαξίμου εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορώντας τον για οικονομική ζημιά και επιδείνωση της τραπεζικής κατάστασης κατά την περίοδο του 2015.
Ιδιαίτερη πολιτική σημασία αποδίδει το Μέγαρο Μαξίμου στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση και την Πειραιώς να εργάζονται σε πυρετώδεις ρυθμούς προκειμένου η κορυφαία κομματική διαδικασία να αποτελέσει σημείο επανεκκίνησης για την τρίτη κυβερνητική θητεία.

Στην κυβερνητική παράταξη θεωρούν ότι το συνέδριο δεν θα έχει μόνο οργανωτικά και κομματικά χαρακτηριστικά, αλλά θα λειτουργήσει και ως πολιτικό μήνυμα συσπείρωσης προς τη βάση της ΝΔ, σε μια περίοδο κατά την οποία το κυβερνητικό στρατόπεδο επιχειρεί να ανακτήσει πλήρως την πολιτική πρωτοβουλία.

Στο πλαίσιο αυτό, κυβερνητικά στελέχη μιλούν για ένα συνέδριο με έντονο πολιτικό αποτύπωμα, σαφές μεταρρυθμιστικό στίγμα και βασικό στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών πολιτικής κυριαρχίας μέχρι τις εθνικές εκλογές του 2027.

Οι έμμεσες αιχμές για την απουσία Καραμανλή και το μήνυμα προς το εσωτερικό της ΝΔ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές κυβερνητικών πηγών στην επιλογή του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή να μην παραστεί στο συνέδριο της ΝΔ.

Από το Μέγαρο Μαξίμου αποφεύγουν τη μετωπική σύγκρουση, ωστόσο το μήνυμα που εκπέμπεται μόνο ουδέτερο δεν θεωρείται.

«Σε ό,τι αφορά τους πρώην πρωθυπουργούς ή προέδρους της ΝΔ δεν σβήνεται η προσφορά τους, όχι μόνο στην παράταξη αλλά και στον τόπο. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Δεν κρίνουμε τις επιλογές αυτές», σημειώνουν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές.

Η φράση ωστόσο που αποτυπώνει το πολιτικό κλίμα είναι η επισήμανση ότι «όλοι θα κριθούν από τον λαό της ΝΔ», με αρκετούς στη γαλάζια παράταξη να βλέπουν σαφές μήνυμα προς όσους επιλέγουν αποστάσεις από την ηγεσία Μητσοτάκη. Το μήνυμα αυτό απευθύνεται κυρίως προς τον κ. Καραμανλή, αφού ο Αντώνης Σαμαράς έχει ήδη διαγράφει από τη ΝΔ και έχει επιλέξει μοναχικό δρόμο.

Στο κυβερνητικό επιτελείο επιδιώκουν το συνέδριο να εκπέμψει εικόνα ενότητας και πολιτικής κυριαρχίας, χωρίς όμως να αγνοούνται οι εσωκομματικές ισορροπίες και οι διαφορετικές στρατηγικές που αναπτύσσονται στο εσωτερικό της παράταξης.

Κλείνει οριστικά τα σενάρια πρόωρων εκλογών

Την ίδια στιγμή, το Μαξίμου επιχειρεί να βάλει τέλος στη συζήτηση περί πρόωρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας σε όλους τους τόνους ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν το 2027.

Κυβερνητικές πηγές επιμένουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη γραμμή της θεσμικής συνέπειας που, όπως υποστηρίζουν, ακολούθησε και κατά την πρώτη του θητεία.

«Ο τελευταίος πρωθυπουργός που μπορεί να κατηγορηθεί για έλλειψη θεσμικής συνέπειας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης», αναφέρουν χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι και οι προηγούμενες εκλογές πραγματοποιήθηκαν στο τέλος της τετραετίας, το 2023.

Μάλιστα, κυβερνητικά στελέχη επιχειρούν να αποδομήσουν ακόμη και τα σενάρια που συνδέουν πιθανές εκλογές με τη ΔΕΘ του 2026, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Μάρτιος ή ο Απρίλιος του 2027 είναι χρονικά μετά την επόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και άρα δεν συνιστούν «πρόωρη» προσφυγή στις κάλπες. Υπενθυμίζεται ότι η όλη συζήτηση άνοιξε μετά την απάντηση που έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον βουλευτή Βασίλη Υψηλάντη στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ.

Σφοδρή επίθεση στον Τσίπρα για τράπεζες και οικονομία

Το μεγαλύτερο μέρος της κυβερνητικής αντεπίθεσης αφορά πάντως τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή τις πρόσφατες παρεμβάσεις του για τις τράπεζες και την οικονομία.
Στο Μαξίμου χαρακτηρίζουν «μνημείο θράσους» τις αναφορές του πρώην πρωθυπουργού, επιχειρώντας να επαναφέρουν στο δημόσιο διάλογο την περίοδο του 2015, τα capital controls και το κλείσιμο των τραπεζών.

Κυβερνητικές πηγές κατηγορούν προσωπικά τον Αλέξη Τσίπρα ότι «έκλεισε τις τράπεζες», «έβαλε τους πολίτες στις ουρές» και «τίναξε την οικονομία στον αέρα», υποστηρίζοντας ότι η διακυβέρνησή του επιβάρυνε τη χώρα με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, το Μαξίμου επιχειρεί να αποδομήσει συνολικά το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της κοινωνίας, υποστηρίζοντας ότι επί διακυβέρνησης Τσίπρα:

  • καταργήθηκε η προστασία της πρώτης κατοικίας,
  • επεκτάθηκαν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί,
  • και τα κόκκινα δάνεια οδηγήθηκαν στα funds.

«Η απόλυτη αντίθεση δύο διαφορετικών περιόδων»

Η κυβέρνηση αντιπαραβάλλει τα σημερινά οικονομικά στοιχεία με εκείνα του 2019, υποστηρίζοντας ότι η εικόνα του τραπεζικού συστήματος έχει αλλάξει πλήρως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Μαξίμου, τα κόκκινα δάνεια μειώθηκαν από 75,4 δισ. ευρώ το 2019 σε 5,7 δισ. ευρώ σήμερα, ενώ το ποσοστό τους επί του συνόλου των δανείων υποχώρησε από το 43,6% στο 3,3%.

Παράλληλα, προβάλλονται οι 60.388 ρυθμίσεις οφειλών μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού, που αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 18,64 δισ. ευρώ, ως απόδειξη -όπως υποστηρίζουν κυβερνητικά στελέχη- ότι η σημερινή κυβέρνηση προχώρησε από τα συνθήματα στις πρακτικές λύσεις.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο περιγράφουν τη σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα ως «σύγκρουση δύο διαφορετικών εποχών», επιδιώκοντας να επαναφέρουν στο πολιτικό προσκήνιο το δίλημμα «σταθερότητα ή περιπέτεια» ενόψει της νέας πολιτικής περιόδου που ανοίγει μετά το συνέδριο της ΝΔ. Αρκετοί πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενδεχομένως να επιλέξει ως βασικό του αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα αφού στους κόλπους της κεντροδεξιάς υπάρχει ακόμα ισχυρό το «αντι-ΣΥΡΙΖΑ» μέτωπο.

