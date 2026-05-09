Δένδιας από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης: Θεσμικός και με καθαρή γραμμή στήριξης στον Μητσοτάκη

Snapshot Ο Νίκος Δένδιας υποστήριξε θεσμικά και πολιτικά την κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρουσιάζοντας την «Ατζέντα 2030» ως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το νέο αμυντικό δόγμα «Ασπίδα του Αχιλλέα» βασίζεται σε πέντε επίπεδα επιχειρησιακής δράσης, συμπεριλαμβανομένου του διαστήματος, με την Ελλάδα να διαθέτει ήδη 17 μικροδορυφόρους.

Η στρατιωτική θητεία μετατρέπεται σε περίοδο απόκτησης πρακτικών δεξιοτήτων, όπως η χρήση drones, ενώ προωθείται η δημιουργία ενεργής εφεδρείας 100.000 πολιτών.

Η Ελλάδα ενισχύει σημαντικά την αμυντική της ισχύ με νέα οπλικά συστήματα, όπως Rafale, F

35 και φρεγάτες FDI, αναδεικνύοντας την ελληνική έκδοση ως την πιο ισχυρή παγκοσμίως στην κατηγορία της. Snapshot powered by AI

Με μια ομιλία που είχε έντονα χαρακτηριστικά θεσμικού λόγου, αλλά και σαφές πολιτικό αποτύπωμα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εμφανίστηκε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη ως ένας από τους βασικούς εκφραστές της κυβερνητικής στρατηγικής για την «ισχυρή Ελλάδα» της επόμενης δεκαετίας. Ο υπουργός Άμυνας κινήθηκε σε δύο παράλληλα επίπεδα: από τη μία ως θεσμικός εκφραστής εθνικής στρατηγικής και από την άλλη ως πολιτικός που υπερασπίζεται ανοιχτά το κυβερνητικό έργο και την ηγεσία Μητσοτάκη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Δένδιας απέφυγε να αναφερθεί στην ομιλία του σε ζητήματα εσωκομματικής κριτικής που αναδείχθηκαν κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος και σε σχόλια που φωτογράφιζαν ακόμα και τον ίδιο.

Ο κ. Δένδιας επέλεξε να ξεκινήσει ουσιαστικά από το πολιτικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών, δίνοντας απόλυτη και προσωπική στήριξη στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κλείσιμο της ομιλίας του ήταν απολύτως στοχευμένο: μόνο η Νέα Δημοκρατία, μόνο η σημερινή κυβέρνηση και μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορούν —όπως είπε— να συνεχίσουν την πορεία μετασχηματισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και να εγγυηθούν την ασφάλεια της χώρας.

Η αναφορά αυτή δεν ήταν τυπική. Αντίθετα, είχε χαρακτηριστικά πολιτικής τοποθέτησης υψηλού βάρους, καθώς ο υπουργός Άμυνας επέλεξε να ταυτίσει πλήρως το εξοπλιστικό και αμυντικό δόγμα της χώρας με τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης.

«Αλλάζουμε τα πάντα, εκτός από τις αξίες»

Ο Νίκος Δένδιας επιχείρησε να δώσει ιδεολογικό και στρατηγικό βάθος στις αλλαγές που προωθεί στο υπουργείο Άμυνας. Με κεντρική φράση ότι «αλλάζουν όλα και πρέπει να τα αλλάξουμε όλα, εκτός από τις αρχές και τις αξίες του Ελληνισμού», παρουσίασε την «Ατζέντα 2030» ως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Στην καρδιά της ομιλίας του βρέθηκε η περίφημη «Ασπίδα του Αχιλλέα», το νέο αμυντικό δόγμα που —όπως είπε— βασίζεται σε πέντε επίπεδα επιχειρησιακής δράσης: θάλασσα, στεριά, αέρας, κυβερνοχώρος και διάστημα.

Η αναφορά στο διάστημα μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο υπουργός αποκάλυψε ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη 17 μικροδορυφόρους και προχωρά πλέον στην απόκτηση εθνικού επικοινωνιακού δορυφόρου, παρουσιάζοντας μια εικόνα χώρας που επιχειρεί να μεταφερθεί σε νέα τεχνολογική εποχή.

«Θητεία-αγγαρεία τέλος»

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε στο νέο μοντέλο στρατιωτικής θητείας, επιχειρώντας να μιλήσει κυρίως στη νεότερη γενιά και στα στελέχη της ΟΝΝΕΔ.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι επί χρόνια η θητεία αντιμετωπιζόταν ως «χαμένος χρόνος», υποστηρίζοντας όμως ότι πλέον μετατρέπεται σε περίοδο απόκτησης δεξιοτήτων με πραγματική επαγγελματική αξία.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα που χρησιμοποίησε ήταν η εκπαίδευση νεοσυλλέκτων στη χρήση drones και anti-drone συστημάτων. Όπως είπε, κάθε νέος στρατεύσιμος θα αποκτά πιστοποιημένες γνώσεις που θα μπορούν να αξιοποιηθούν και στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, προανήγγειλε τη δημιουργία ενεργής εφεδρείας 100.000 πολιτών, οι οποίοι θα εκπαιδεύονται συστηματικά στις νέες τεχνολογίες πολέμου.

Το μήνυμα ισχύος προς το εξωτερικό

Με αναφορές στα Rafale, στα F-35, στις φρεγάτες Belharra και στις ιταλικές Bergamini, ο κ. Δένδιας έδωσε έμφαση στη στρατιωτική ενίσχυση της χώρας, παρουσιάζοντας μια εικόνα υπεροπλίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στην ελληνική διαμόρφωση των φρεγατών FDI, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική έκδοση είναι πλέον η πιο ισχυρή στον κόσμο στην κατηγορία της και ότι ακόμη και η Γαλλία ενδέχεται να ακολουθήσει το ελληνικό μοντέλο.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και την ανάπτυξη ελληνικών anti-drone συστημάτων, με αιχμή τον «Κένταυρο», τον οποίο παρουσίασε ως απάντηση στις νέες ασύμμετρες απειλές.

Αιχμές χωρίς να κατονομάζει την Τουρκία

Αν και απέφυγε να αναφερθεί ευθέως στην Τουρκία, σχεδόν ολόκληρη η επιχειρηματολογία του ήταν δομημένη γύρω από την ανάγκη αποτροπής απέναντι σε μια «χώρα που παράγει πολλά drones και απειλεί την Ελλάδα».

Η επιλογή του να μην κατονομάσει ευθέως την Άγκυρα θεωρήθηκε από αρκετούς ως συνειδητή προσπάθεια να διατηρήσει θεσμικό ύφος, χωρίς όμως να χαμηλώσει το επίπεδο των μηνυμάτων αποτροπής.

«Οι αμυντικές δαπάνες είναι εθνικό καθήκον»

Σε ένα από τα πιο πολιτικά σημεία της ομιλίας του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναγνώρισε ότι η χώρα επί δεκαετίες διαχειρίστηκε λανθασμένα τεράστιους αμυντικούς πόρους.

Όπως είπε, από τον πόλεμο και μετά η Ελλάδα δαπάνησε περίπου 270 δισεκατομμύρια ευρώ για άμυνα, χωρίς όμως να χτίσει ισχυρή εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Εκεί ακριβώς επιχείρησε να παρουσιάσει τη μεγάλη αλλαγή της σημερινής κυβέρνησης: μετάβαση από τις αγορές «από ξένα ράφια» σε ένα μοντέλο παραγωγής ελληνικής τεχνολογίας και ελληνικών αμυντικών λύσεων μέσω του ΕΛΚΑΚ και της Διεύθυνσης Καινοτομίας.

Η Ελλάδα ως δύναμη περιφερειακής ασφάλειας

Ο Νίκος Δένδιας επένδυσε ιδιαίτερα και στη διεθνή παρουσία της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν σήμερα σε επτά αποστολές εκτός συνόρων.

Αναφέρθηκε σε αποστολές στη Βοσνία, στο Κόσοβο, στη Σαουδική Αραβία, στη Βουλγαρία, αλλά και στην κάλυψη της Κύπρου απέναντι σε απειλές από τη Χεζμπολάχ και το Ιράν.

Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να αναδείξει την Ελλάδα ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή.

Το άγνωστο drone και το μήνυμα επιχειρησιακής ετοιμότητας

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε και η αναφορά του Νίκου Δένδια στο drone ξένης χώρας που εντοπίστηκε και αλιεύτηκε πρόσφατα έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, θέμα που —όπως είπε— κυριάρχησε στα πρωτοσέλιδα των τελευταίων ημερών. Ο υπουργός απέφυγε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση και τις δυνατότητές του, ωστόσο άφησε να εννοηθεί ότι οι ελληνικές αρχές γνωρίζουν τόσο την ταυτότητα όσο και τα επιχειρησιακά χαρακτηριστικά του.

Με τη φράση «δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε», ο κ. Δένδιας επιχείρησε να εκπέμψει μήνυμα αυτοπεποίθησης και τεχνολογικής επάρκειας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα αναπτύσσει ήδη δικά της εξελιγμένα drones και anti-drone συστήματα για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις συνολικά. Η αναφορά αυτή λειτούργησε ως έμμεση προειδοποίηση προς κάθε κατεύθυνση ότι η χώρα επιδιώκει να αποκτήσει αυτάρκεια στις νέες μορφές ηλεκτρονικού και ασύμμετρου πολέμου, επενδύοντας πλέον όχι μόνο σε παραδοσιακά οπλικά συστήματα αλλά και σε τεχνολογίες αιχμής.

Διαβάστε επίσης