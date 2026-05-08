Θεοδωρικάκος: Να μην λείψει κανείς από τη μάχη των εκλογών, όποιος το κάνει θα έχει την ευθύνη του

«Η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά σε ένα σταυροδρόμι: να προχωρήσει μπροστά με σοβαρό τρόπο, ασφάλεια, ανάπτυξη και σιγουριά με τη ΝΔ ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού»

Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Ο Τάκης Θεοδωρικάκος τόνισε ότι στην προεκλογική μάχη της ΝΔ δεν πρέπει να λείψει κανείς, καθώς η απουσία θα φέρει ευθύνη.
  • Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι μεταξύ προόδου με τη ΝΔ και επιστροφής σε λαϊκισμό και δημαγωγία.
  • Εκφράστηκε αρνητικά στην πρόταση υποψηφιότητας βουλευτή από τα 21 έτη, επισημαίνοντας την ανάγκη προηγούμενης εργασιακής εμπειρίας.
  • Θεώρησε ότι οι δημοσκοπήσεις δεν καθορίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα και η ΝΔ πρέπει να ενισχύσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας.
  • Σχολίασε πως το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποτελεί ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ και εκτίμησε ότι ενδέχεται να έρθει δεύτερος στις εκλογές.
Στη 6ωρη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, αναφέρθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ. Ο κ. Θεοδωρικάκος, επέμεινε στη θέση που διατύπωσε κατά τη συνεδρίαση, που πολλοί την εξέλαβαν ως αιχμή για το Νίκο Δένδια.

«Όποιος λείψει από τη μάχη, θα έχει την ευθύνη του»

Αναφερόμενος στα όσα είπε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, ο κ. Θεοδωρικάκος και στην αναφορά του ότι «απαιτείται ισχυρή ενότητα της Νέας Δημοκρατίας στη μάχη για τις εκλογές, οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους», αποστροφή που εκλήφθηκε από αρκετούς και ως αιχμή για τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, σημείωσε πως «έχουμε μπει σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, η επόμενη εκλογική αναμέτρηση - που στην πιο ακραία περίπτωση θα πραγματοποιηθεί σε κάποιους μήνες - είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το αύριο της χώρας. Η Ελλάδα θα βρεθεί ξανά σε ένα σταυροδρόμι να προχωρήσει μπροστά με σοβαρό τρόπο, ασφάλεια, ανάπτυξη και σιγουριά με τη ΝΔ ή να επιστρέψει στις εποχές του λαϊκισμού και της δημαγωγίας του 2015 που παραλίγο να οδηγήσουν τη χώρα στην καταστροφή. Σε αυτή τη μάχη δεν επιτρέπεται να υπάρχουν απόντες και όποιος λείψει από αυτή τη μάχη, θα έχει την ευθύνη του. Ελπίζω να μην υπάρξει κανείς απών».

«Για να γίνει κάποιος βουλευτής θα πρέπει να έχει δουλέψει στη ζωή του»

Για την αρνητική του τοποθέτηση αναφορικά με την πρόταση να μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος βουλευτής στα 21 του χρόνια, τόνισε πως «νοιαζόμαστε για τους νέους ανθρώπους, είναι προτεραιότητα για την παράταξή μας, ασκούμε πολιτικές και πρέπει να τις κάνουμε με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση, ένταση και αποτελεσματικότητα, ώστε να έχουν πρόσβαση στη γνώση και να εξελιχθούν στη ζωή τους. Όμως, στα 21 σου, ούτε έχεις προλάβει να έχεις ένσημα, δεν έχεις προλάβει να ολοκληρώσεις ούτε το βασικό σου πτυχίο σε μια σχολή, ενώ ένα αγόρι που σπουδάζει, δεν έχει πάει πιθανότατα ούτε φαντάρος. Είμαι υπέρ της συμμετοχής των νέων ανθρώπων στα κοινά, αλλά στη δική μου αντίληψη για να γίνεις βουλευτής, πρέπει πρώτα να έχεις δουλέψει στη ζωή σου».

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι «άλλο δημοσκοπήσεις και άλλο εκλογές. Η απάντηση είναι πιο εύκολη από την απόφαση στην κάλπη που δεν έχει περιθώριο αλλαγής γνώμης. Η ΝΔ δεν μπορεί να αναμετράται με όποιον είναι δεύτερος, αλλά με τις ανάγκες των πολιτών και της πατρίδας μας στην πορεία προς το 2030. Να γίνει πιο ισχυρή η σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία. Την ώρα της κάλπης θα τεθούν τα πραγματικά διλήμματα και είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες θα προτιμήσουν τη σίγουρη πορεία προς τα εμπρός με αυτούς που μπορούν να λύσουν τα προβλήματα όλης της κοινωνίας».

Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι είναι γνωστός σε όλους, έχει διατελέσει Πρωθυπουργός και το ότι κάνει νέο κόμμα «αποτελεί ομολογία αποτυχίας του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αφορά και τον ίδιο και τους ανθρώπους που θα πάρει μαζί του. Πιστεύω ότι θα είναι ο κύριος εκφραστής της πολιτικής και της ψήφου ενάντια στη ΝΔ. Δεν αποκλείω να έρθει δεύτερος». Για την κα Καρυστιανού σχολίασε πως «είναι άλλο είναι η δεδομένη και αυτονόητη συμπαράσταση λόγω της τραγωδίας που βίωσε με τον θάνατο του παιδιού της στα Τέμπη και άλλο η πολιτική αξιολόγηση, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν υπάρχει χώρος για νέο κόμμα αυτού του τύπου».

