Κοινοβουλευτική ομάδα ΝΔ: Οι ανησυχίες των βουλευτών και οι προτάσεις

Μια παραγωγκή συζήτηση με τους βουλευτές της ΝΔ να διατυπώνουν ανοιχτά τις απόψεις τους, τα παράπονα και τις προτάσεις τους βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλη΄όπου συνεδριάζει η ΚΟ της ΝΔ , όπου νωρίτερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, έστειλε μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση, ανοίγοντας και επισήμως παράλληλα την συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση.

Ειδικό ενδιαφέρον έχει μια αναφορά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για συναδέλφους του, που δεν βγαίνουν ή μιλάνε μόνο για το αντικείμενό τους, και απουσιάζουν από τις συνεδριάσεις των κομμάτικών οργάνων. Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν αναφέρθηκε σε κάποιον υπουργό συγκεκριμένα, αλλά όλοι θεώρησαν ότι η αναφορά του αφορά στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος απουσιάζει από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ευρισκόμενος στην Πορτογαλία.

Το κλίμα της τοποθέτησης του υπ. Υγείας είναι ότι οι βουλευτές δεν πάνε σε πάνελ για να υπερασπιστούν το έργο της κυβέρνησης και ενδιαφέρονται κυρίως για την αυτοπροβολή τους.

Οι αναφορές αυτές του υπουργού Υγείας θεωρήθηκαν από αρκετούς βουλευτές της ΝΔ σαν έμμεση αλλά σαφή αναφορά προς τον Νίκο Δένδια, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη Λισαβόνα, αλλά έχει καταγραφεί η απουσία του σε μια σειρά από συνεδριάσεις, όπως η συζήτηση της τροπολογίας για τον άγνωστο στρατιώτη, η ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών της ΝΔ που ελέγχονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η μη παρουσία του στη συζήτηση για το κράτος Δικαίου, που διεξήχθη σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών και από την οποία απουσίαζαν και άλλοι υπουργοί της κυβέρνησης της ΝΔ.

«Κάποιοι πάνε εκεί που μας βρίζουν και όχι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας είπε επίσης ότι «κάποιος υπουργός θα πήγαινε και στη Σελήνη για να μην μιλήσει».

Ο υπουργός Υγείας έκανε λόγο για τρεις κατηγορίες υπουργών: «σε αυτούς που δεν μιλάνε καθόλου, σε αυτούς που μιλάνε για όλα και σε αυτούς που πάνε και μιλάνε με προκαθορισμένη ατζέντα», σχολιάζοντας ότι «έτσι δεν πάμε πουθενά». «Είμαστε ομάδα; Αν είμαστε ομάδα θα την ιδρώσουμε όλοι μαζί τη φανέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, πρόσθεσε με χιουμοριστική διάθεση ότι «επειδή δεν θα είμαι στο ψηφοδέλτιο γιατί έκανα εμφύτευση, μιλάω πιο άνετα», για να συμπληρώσει ότι «δεν ιδρώνουν όλοι τη φανέλα» και ότι «κάποιοι θα πάνε και στη σελήνη για να μη μιλήσουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος ήταν επικριτικός αναφερόμενος σε υπουργούς που είναι επί χρόνια αμετακίνητοι και ενδιαφέρονται μόνο για τον εαυτό τους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τοποθετήσεις των βουλευτών που λαμβάνουν τον λόγο. Συνεργάτες του πρωθυπουργού σημείωναν: «Όπως μπορείτε να δείτε από τις τοποθετήσεις κορυφαίων βουλευτών όπως ο Μάκης Βορίδης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και λοιπά υπάρχει πλήρης υπεράσπιση του επιτελικού κράτους»

Έχουν μιλήσει μέχρι τώρα 17 βουλευτές. Το κλίμα είναι παρα πολύ καλό και η συζήτηση είναι πολύ παραγωγική. Ενδεικτική η απάντηση του πρωθυπουργού στην ομιλία του βουλευτή Βασίλη Γόγιακα.

Ενδεικτικά:

Ευρυπιδης Στυλιανιδης:

Οι θεσμικές αλλαγές που προτείνουμε επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την Αρχή των Ελέγχων και των Ισορροπιών της Δημοκρατίας μας, διορθώνοντας στρεβλώσεις του παρελθόντος και συμβάλλοντας στην μετάβαση σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό θεσμικό περιβάλλον.

Δημήτρης Καιρίδης:

Οι συναντήσεις μας θα έπρεπε να είναι πιο τακτικές και απόδραματοποιημένες, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι αυθεντικότερος εκφραστής της εσωκομματικής Δημοκρατίας

Η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η κυρίαρχη πολιτική δύναμη που θέτει την ατζέντα και αναγκάζει τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν και να αποκαλυφθούν γι’ αυτό που συχνά είναι: κύμβαλα αλαλάζοντα χωρίς θέσεις. Κάποιες από τις προτάσεις που έκανα και εγώ τις υιοθετήσατε ήδη - προτείνω και να υπάρξει αναγραφή του αριθμού των σταυρών στα ψηφοδέλτια

Γιώργος Στύλιος:

Σε ένα χρόνο από τώρα θα έχουμε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα εξουσίας, στόχος μας είναι να κερδίσουμε τις εκλογές και να τις κερδίσουμε αυτοδύναμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όλοι θέλουμε να είμαστε βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Εκτός από οποιοδήποτε φιλοδοξία μπορεί να έχουμε, με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση μπορούμε να προσφέρουμε στον τόπο μας, στην πατρίδα για να αλλάξουμε προς το καλύτερο τις ζωές των παιδιών μας. Τα θετικά και η συνέπεια λόγων και έργων είναι το μεγάλο όπλο της κυβέρνησης ο κόσμος το αναγνωρίζει. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι.

Μάκης Βορίδης:

Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση έρχεται σε μια εξέλιξη αμφισβήτηση στο ρόλο του βουλευτή και των καθηκόντων του.

Η επίθεση έρχεται από μία δικαστικό την κυρία Κοβέσι η οποία καταχωρήθηκε ως πολιτικός από τις τοποθετήσεις που έχει κάνει η ιδια.

Το επιτελικό κράτος είναι η διαδικασία συντονισμού, ο κυβερνητικός προγραμματισμός, η αποτίμηση του κυβερνητικού έργου, αυτά δεν θίγουν το βουλευτή. Σήμερα αυτό δεν είναι μια τέτοια σύγκρουση, είναι η ευθεία αμφισβήτηση του ρόλου του βουλευτή.

Έχω δει όλες τις υποθέσεις, είναι 13 αβάσιμες και αστήρικτες υποθέσεις.

Γεννάται ένα ζήτημα οριοθέτησης. Θα δεχόμαστε πολίτες στο γραφείο μας; Έρχονται γιατί έχουν προβλήματα. Επιτρέπεται να μιλάμε με τη δημόσια διοίκηση; Χρειάζεται οριοθέτηση. Και ένα ισχυρό μήνυμα απέναντι στην ανεύθυνη αντιπολίτευση, τέρμα στην ποινικοποίηση της δραστηριότητας των βουλευτών. Χαιρετίζω θέση του πρωθυπουργού για την την αναβάθμιση του ρόλου του βουλευτή και ότι πρέπει να μπει ένα όριο σε αυτό.

Δημήτρης Βαρτζόπουλος:

Έπρεπε να περάσει μισός αιώνας και να έρθει η κυρία Κοβέσι για να διαπιστώσω ότι όλα αυτά που γνώριζα δεν ήταν απλά λάθος, αλλά παρατυπία και έγκλημα. Θα πρέπει να προστατευτούμε

Η απόφαση να απορριφθεί η επιτροπή για τους υπουργούς είναι μια απόφαση σωστή και θαρραλέα.

Θάνος Πλεύρης:

Είναι η πρώτη συνταγματική αναθεώρηση με ταυτοτικές αλλαγές

Αν θες να πολιτευτείς στα 21, θα πρέπει να έχεις υπηρετήσει την στρατιωτική σου θητεία

Στο πλαίσιο του βουλευτή – υπουργού, προτείνω το απόλυτο ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Να υπάρχει ασυμβίβαστο του κοινοβουλευτικού υπουργού, να πολιτευτεί ως βουλευτής.

Δεν μπορεί υπουργοί να βγαίνουν και να μιλούν μόνο για την αρμοδιότητά τους.

Νότης Μηταράκης:

Για το επιτελικό κράτος θα συμφωνήσω με το Μάκη το Βορίδη και η ενίσχυση των θεσμών συνέβαλε στην αντιμετώπιση κρίσεων και στην εκλογική νίκη του 2023.

Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να γίνει πιο ισχυρή οργανωτικά, για να στηρίξουμε τον πρωθυπουργό και να παίξουν όλοι ένα ρόλο. Η εκτελεστική γραμματεία να συνεδριάζει κάθε μήνα, η πολιτική επιτροπή και κοινοβουλευτική ομάδα κάθε τρίμηνο.

Και να υπάρξει μια σαφή ερμηνεία για το ποιος είναι ο ρόλος του βουλευτή.

Δημήτρης Μαρκόπουλος:

Καμιά φορά πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και πληγώνουμε το δέντρο, το οποίο είναι το επιτελικό κράτος, ένα επίτευγμα μας που δοκιμάστηκε και έχει πετύχει. Γιατί μιλάμε για το επιτελικό και δεν ψάχνουμε το επιλεκτικό κράτος, το οποίο είναι αυτό το οποίο δεν βγαίνει στις μάχες και είναι οι συνάδελφοι που μιλάνε μονοθεματικά. Πρέπει να πάρετε πρωτοβουλίες, να μας μετράτε. Κάποιες συνάδελφοι αρνούνται να βγουν στην μάχη.

Για τον κύριο Σκέρτσο, εγώ έχω διαφωνήσει μαζί του, όμως εκφράζει θέσεις, μιλάει, υποστηρίζει όπως μπορεί την παράταξη, οι υπόλοιποι είμαστε τόσο σωστοί; Και είμαστε στη Βουλή για νομοσχέδια και βρισκόμαστε 2,3 ομιλητές; Να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να κοιταχτούμε στα μάτια.

Χρήστος Σταϊκούρας:

Υπάρχουν συλλογικές και σημαντικές επιτυχίες σε όλα τα πεδία της δημόσιας σφαίρας. Προτείνω: 1. Να υπάρξει ένα όραμα για το 2030 - το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών να φτάσει το μέσο ευρωπαϊκό όρο. 2. Να υπάρξουν ακόμη περισσότερες οικονομικές επιλογές προς τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, με δικαιότερη κατανομή του πλούτου. 3. Να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη, προωθώντας επιλογές που έχουμε κάνει, όπως φοιτητικές εστίες στα πανεπιστήμια, νέα δικαστικά μέγαρα, αξιοποίηση ιαματικών πηγών κ.α.

Βασίλης Γιόγιακας:

Να αναφερθώ στο ρόλο του βουλευτή, είμαι ένας βουλευτής της περιφέρειας που ιδρώνει την φανέλα 12 χρόνια και θα συνεχίσω να την ιδρώνω

Έκανε αναφορά στο συμβάν με τον Ταχιάο

Στο σημείο αυτό παρενέβη ο πρωθυπουργός δίνοντας την εξής απάντηση:

Να μεταφέρω στην κοινοβουλευτική ομάδα την ενόχληση μου για ένα περιστατικό που σε ενόχλησε και προσωπικά έχω έχω την απαίτηση από τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, να αντιμετωπίζουν τους βουλευτές με ευγένεια και με σεβασμό. Ακόμα και η άρνηση να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην παρεξηγούνται παρεξηγήσεις και εντάσεις, την ίδια απαίτηση όμως έχω και από το βουλευτή που πρέπει να αντιληφθεί ότι ταυτόχρονα εκπροσωπεί και την επικράτεια και την εκλογή του περιφέρεια, σήμερα η εκπροσώπηση της εκλογικής περιφέρειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και ίσως θα πρέπει να μας απασχολήσει την αναθεώρηση του άρθρου 60, άρα να δει την μεγάλη εικόνα και να αντιληφθεί πως η ανάδειξη ενός τοπικού ζητήματος είναι απολύτως ευ, πλην όμως κάποιο επιτελικό κράτος πρέπει να δει την επικράτεια γιατί πάντα τα αιτήματα θα είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν.

Είναι αναφαίρετο δικαίωμα, να κάνετε ερωτήσεις στους υπουργούς, και γνωρίζω ότι οι υπουργοί έχουν χωρίσει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε υφυπουργούς, το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει απόλυτη εκχώρηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υφυπουργούς και βέβαια η αντιμετώπιση να είναι πάντα κόσμια

Γιάννης Παππάς:

Το επιτελικό κράτος αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση να πάρουμε τα πεδία που τους ασκείται κριτική και να την κάνουμε εργαλείο βελτίωσης

Ευθύνη και λογοδοσία.

Κωστής Χατζηδάκης:

Να ξεκινήσουμε τρεις αρχές που μας ενώνουν, ενότητα: Ενότητα, χωρίς σιωπή. Αυτοκριτική, χωρίς αυτοϋπονόμευση. Προσθέτω επίσης, ότι εμείς εδώ πέρα δεν έχουμε αντίπαλο μέσα στην αίθουσα, αντίπαλος μας είναι η ακρίβεια, η διεθνής κρίσης, η ανασφάλεια για το μέλλον.

Η Νέα Δημοκρατία είναι ο σύνδεσμος με την κοινωνία, μια ενεργή, ζώσα κοινοβουλευτική ομάδα.

Μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος του βουλευτή, προφανώς ναι.

Επιτελικό κράτος, είναι μια καλή λειτουργία της κυβέρνησης, ένας καλύτερος συντονισμός. Ερώτημα. Θεωρούμε ότι παλαιότερα οι προηγούμενες κυβερνήσεις συντονιζόταν καλύτερα; Δε νομίζω.

Η πίεση από το επιτελικό κράτος δεν ασκείται στους βουλευτές, ασκείται στους υπουργούς, αυτοί έχουν λόγο να διαμαρτύρονται.

Η συνταγματική αναθεώρηση αφορά την ατζέντα του 2030 και είναι δικό μας θέμα, γιατί και η αντιπολίτευση ανοήτως έχει μπει στη γωνία. Εμείς έχουμε υποχρέωση αυτό να το αναδείξουμε. Για το πολιτικό σύστημα, βεβαίως έχουμε κάθε λόγο για τη συκοφάντηση της παράταξης μας, ωστόσο υπάρχει και μια κοινωνία που δεν πρέπει να την αγνοήσουμε και να λάβουμε υπόψη τους πολίτες που θέλουν ένα πολιτικό σύστημα πιο σύγχρονο και πιο διαφανές και πιο λειτουργικό.

Έχουν γίνει λάθη και παραλείψεις, αλλά έχει γίνει κι ένα σημαντικό έργο πως έχει πέσει η ανεργία απ’ το 18, στο 8%, πως οι συντάξεις απονέμονται ποι γρηγορότερα από ότι στη Γερμανία, αυτά πρέπει να τα πούμε όλοι και οι βουλευτές και ακόμα πιο πολύ οι υπουργοί. Η Νέα Δημοκρατία είμαστε εμείς και κρατώντας όρθια τη Νέα Δημοκρατία, θα κρατήσουμε όρθια την Ελλάδα και θα δώσουμε προοπτική στην πατρίδα.

