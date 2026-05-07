Μητσοτάκης στην ΚΟ: Τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή σε όσα ζήσαμε - Live

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει στην ΚΟ της ΝΔ σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με ορίζοντα το 2027 και έμφαση σε ένα σύγχρονο Σύνταγμα.

Αρχικά ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο ταξίδι του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Μια τρίτη τετραετία θα αποτρέψει την επιστροφή της Ελλάδας σε όσα ζήσαμε τρεις τετραετίες πίσω», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες είναι η ακρίβεια.

«Να μιλάμε στη γλώσσα των πολιτών και όχι να μεταφέρουμε τις δικές μας ανασφάλειες. Πρέπει να είμαστε παραγωγικοί και να αποφεύγουμε μίζερη εσωστρέφεια», είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

«Κάθε κρατική δαπάνη θα πρέπει να είναι δημοσιονομικά βιώσιμη. Να κατοχυρώσουμε συνταγματικά αυτό που πέτυχε η κυβέρνησή μας να παράγει πλεονάσματα θα κατοχυρωθεί συνταγματικά για να μην πειραματιστεί ποτέ ξανά κανείς με το μέλλον των παιδιών μας», είπε, ενώ αναφέρθηκε και στο στεγαστικό και στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και στο περίφημο άρθρο 86. Ζήτησε επίσης συναγματκής κατοχύρωση της σημαίας και της ελληνικής γλώσσας ως σύμβολα του έθνους.

Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας Μητσοτάκη:

-Όσα συζητούμε εσωτερικά πρέπει να τις προσδοκίες των πολιτών που αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και λύσεις - οφείλουμε, να ανταποκριθούμε στη συγκυρία

-Η ΝΔ έχει να κάνει πολλά ακόμη για την Ελλάδα του 2030 – Αιχμή η Συνταγματική Αναθεώρηση - 30 αλλαγές με θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και ταυτοτικό περιεχόμενο για το αύριο της πατρίδας και του έθνους

